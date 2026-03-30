El Valencia, obligado a hacer un esfuerzo de mercado en el lateral derecho

El equipo cuenta ahora mismo con tres futbolistas que pueden desenvolverse en esa demarcación de manera natural, pero ninguno de ellos termina de convencer por lo que le tocará a la dirección deportiva reconstruir todo el flanco diestro de la defensa

El Valencia CF está centrado en realizar la mejor temporada posible, pero, por otro lado, la dirección deportiva del equipo de Mestalla ya está planificando la campaña que viene en la cual va a tener que realizar un esfuerzo de mercado en la posición de lateral derecho debido a que los tres jugadores que tiene actualmente en plantilla -Thierry Correia, Dimitri Foulquier y Renzo Saravia, no terminan de convencer. De este modo, el Valencia CF tiene que realizar una reconstrucción total de esa demarcación.

El Valencia CF, por la labor de dar salida a todos sus laterales derechos

Todo apunta a que el Valencia CF hará una reconstrucción total en la posición de lateral derecho durante el próximo mercado de fichajes de verano. El club de Mestalla no ha tomado ninguna decisión hasta el momento, pero Thierry Correia, Dimitri Foulquier y Renzo Saravia no convencen.

De esos tres futbolistas, el único que tiene contrato en vigor más allá de esta temporada es Dimitri Foulquier. El de Guadalupe está ligado al club de Mestalla hasta el 30 de junio de 2027, hasta el final de la campaña que viene, pero su nivel no termina de convencer. A ello se le añade a la lesión de rodilla que ha sufrido en este curso futbolístico que provoca que haya dudas con el defensa que ya tiene 33 años.

Mas complicadas parecen que se produzcan la continuidad de Renzo Saravia y Thierry Correia. Especialmente delicada es la situación del portugués. Thierry Correia ha tenido grandes momentos en el Valencia CF durante las últimas temporadas, pero las lesiones le están limitando tanto que el club de Mestalla no va a hacer esfuerzos para renovarlo. Acaba contrato al final de esta temporada y todo indica que no seguirá.

Por otro lado está Renzo Saravia que fue fichado por las lesiones que ha sufrido el equipo en defensa. El argentino, que ha estado fuera de forma, no ha tenido minutos aún y se marchará cuando acabe la temporada.

El Valencia CF, obligado a fichar a, al menos, un lateral derecho

Con esta situación, la hoja de ruta del Valencia CF es clara: tiene que fichar a un lateral derecho de cara a la próxima temporada al menos.

Pero el esfuerzo de mercado en esa demarcación puede ser mayor si el club de Mestalla consigue darle salida a Dimitri Foulquier del que se espera que se recupere bien, pero con el que hay dudas de que pueda dar un gran nivel futbolístico.