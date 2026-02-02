La extraña razón por la que el Valencia no ha fichado a Nedeljkovic: todo estaba cerrado

El club che había llegado a un acuerdo tanto con el Aston Villa, club al que pertenece, como con el propio lateral diestro serbio. La idea es que fuese inscrito como sub 23 en el filial, pero unos problemas burocráticos que tienen que ver con su país de origen han tumbado la operación

El Valencia ha aprovechado el mercado de enero para reforzar su plantilla con tres fichajes con experiencia en LaLiga. Unai Núñez, Guido Rodríguez y Umar Sadiq han llegado para apuntalar la defensa, el centro del campo y la delantera, respectivamente. Pero aunque se ha trabajado para poner la 'guinda' final, con varias alternativas sobre la mesa, es altamente "improbable" que aterrice una cuarta cara nueva en Mestalla en este último día de mercado, como ha reconocido el CEO de Fútbol del club che, Ron Gourlay.

Los extremos tanteados por el Valencia

La prioridad de Carlos Corberán siempre ha sido la de rematar la planificación invernal con un extremo diestro. Para ello se tanteó al inglés Jack Harrison, que finalmente ha sido cedido por el Leeds United a la Fiorentina, y hasta última hora se ha negociado por el uruguayo Lucas Villalba, al que el Botafogo no puede inscribir. Pero con las 25 fichas de la primera plantilla ocupadas, cualquier gestión en este sentido quedaba supeditada a una salida que no se ha logrado concretar.

Raba y Baptiste Santamaria no han querido salir

Han sido dos los principales candidatos para abandonar el plantel. Pero ni Dani Raba ni Baptiste Santamaria han querido hacer las maletas. Por ello, desde hace días se viene barajando la posibilidad de incorporar a un futbolista sub 23 que pudiera ser inscrito con el filial pero fuese a todos los efectos un miembro más del primer equipo. E incluso, sin presenta una buena oportunidad, un portero sub 25, pues en dicha posición la edad permitida es mayor.

Dentro de ese plan, se había puesto a tiro no un extremo, sino un lateral diestro: Kosta Nedeljkovic, de solo 20 años. Como ya recogió este medio, dicha opción fue consultada y acabó cayéndose. Pero según informa Onda Deportiva, no fue solo un sondeo. En realidad, su fichaje estaba cerrado. Existía un acuerdo total tanto con el jugador, internacional absoluto serbio en 8 ocasiones pese a su edad, como con el Aston Villa, club con el que tiene contrato hasta 2029.

Los números de Nedeljkovic

El conjunto inglés apostó fuerte por esta joven promesa hace dos años, cuando pagó 7,6 millones de euros por su traspaso al Estrella Roja de Belgrado, donde se quedó cedido hasta el final de la campaña 23 /24. Ya el pasado curso, por su parte, lo comenzó a las órdenes de Unai Emery en el club de Birmingham, donde disputó 10 choques, hasta que enero recaló a préstamo en el RB Leipzig. Allí jugó otros 11 partidos en el segundo tramo de la temporada. Pero en el presente ejercicio su protagonismo ha caído y solo ha participado en seis encuentros.

El trámite podía tardar dos meses

Así, el Aston Villa tenía la intención de cortar su cesión y el RB Leipzig no iba a poner pegas, apareciendo el Valencia como una alternativa que convencía a todos. Pero cuando la operación ya estaba a punto de firmarse, en Mestalla se han encontrado con un problema burocrático que tiene que ver con su país de origen. Según la citada fuente, al no ser un fichaje para una categoría profesional, puesto que el Valencia Mestalla compite en Segunda RFEF, los trámites del visado procedente de Serbia podría retrasarse hasta dos meses, con lo que apenas podría haber estado a disposición de Corberán para el último mes y medio de competición, desistiéndose de ese modo de su fichaje.