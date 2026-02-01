El Valencia trabaja en una salida para hacer hueco a Lucas Villalba: su extraña situación en el Botafogo

En Mestalla aún existe optimismo en poder colocar a jugadores como Dani Raba o Baptiste Santamaria, negociando de forma paralela la posible cesión del extremo diestro uruguayo, al que el club brasileño no puede inscribir tras ficharlo en este mismo mercado de enero

"El mercado está abierto y tienes que estar abierto a cualquier circunstancia que pueda pasar. Nunca se puede descartar nada antes del cierre". Así respondía Carlos Corberán este pasado sábado a las preguntas sobre un posible cuarto fichaje en este mes de enero. Después de reforzar la plantilla con tres fichajes con experiencia en LaLiga, como son Umar Sadiq, Guido Rodríguez y Unai Núñez, aún se confía en poner la 'guinda' a un mercado invernal muy productivo. Son olvidar que, además, también se han dejado ya cerradas dos incorporaciones a coste cero de cara ala próxima campaña: el central neerlandés Justn de Haas y el mediocentro malí Aliou Dieng.

Así, se ha tanteado la opción de reforzar el lateral derecho y se ha negociado para ello la cesión del serbio Nedeljkovic, propiedad del Aston Villa, si bien dicha opción no ha fructificado. Además, en las últimas horas se había apuntado la posibilidad de firmar a un portero, pues Dimitrievski ha sufrido ya un par de sustos físicos y Agirrezabala no regresará hasta marzo. Pero la preferencia de Corberán siempre ha sido traer a un extremo diestro. Y por ahí andan los tiros.

La opción alternativa: un fichaje sub 23

El problema es que las 25 fichas de la plantilla están ya ocupadas. Por ello, se ha explorado la vía de hacerse con un jugador sub 23 que pueda ser inscrito con el filial pero sea a todos los efectos miembros del primer equipo (en el caso de un meta podría ser hasta sub 25). Se daba por hecho que no habría manera de colocar a ninguno de los futbolistas considerados prescindibles por el técnico che. Pero en las últimas horas se ha abierto una puerta a la esperanza.

Jugadores como André Almeida y Ramazani tenían las puertas abiertas, pero se asume que no se moverán. Sin embargo, en Mestalla son optimistas con poder colocar todavía a algún futbolista, según informa Tribuna Deportiva, y todas las miradas apuntan a Baptiste Santamaria y Dani Raba.

Mueven a Baptiste Santamaria en Francia

En el caso del mediocentro francés, sus agentes se mueven para buscarle acomodo en su país, ante la evidencia de que su rol en el equipo será más secundario si cabe tras la llegada de Guido Rodríguez. De hecho tiene algunas opciones sobre la mesa y se están produciendo conversaciones para ello.

Las ofertas rechazadas por Raba

Por su parte, Dani Raba ha dicho 'no' a las propuestas que le han llegado de Segunda división, como las de su ex equipo, el Leganés, o el Sporting de Gijón. Tampoco ha valorado la posibilidad de recalar en el Real Oviedo al insistir en que está a gusto en el Valencia pese a todo, aunque si apareciera otra opción más interesante en Primera división podría cambiar de opinión. De momento, Corberán le ha dejado fuera de la lista para el duelo de este domingo ante el Real Betis por decisión técnica.

Lucas Villalba, en un limbo por 'culpa' de Thiago Almada

Mientras tanto, de manera paralela, porque el reloj corre en contra, el Valencia se encuentra en conversaciones avanzadas para hacerse con el uruguayo Lucas Villalba, extremo diestro de 24 años que ya fue sondeado el pasado verano y convence a Corberán, como indica la citada fuente.

La fórmula elegida sería la de una cesión, pues el Botafogo no puede inscribirlo por la sanción que le ha impuesto la FIFA a raíz del impago en el fichaje de Thiago Almada, ahora en el Atlético de Madrid. El club brasileño ha pagado este mismo mes de enero 2,8 millones de euros por su pase a Nacional de Montevideo, pero ahora se vería obligado a buscarle salida mediante un préstamo, postulándose también el Genoa italiano.