Corberán aún espera otro fichaje para el Valencia: "No se puede descartar nada"

El técnico che, centrado en el duelo de este domingo en La Cartuja ante el Real Betis, admite que aún existe la posibilidad de apuntalar la plantilla en este mercado de enero con un cuarto refuerzo

Después de dos victorias consecutivas, el Valencia ha tomado algo de aire, aunque el descenso sigue estando a solo dos puntos, y las aguas están más calmadas en Mestalla. A ello ayuda también el buen hacer del club en un mercado de enero que ha servido para reforzar la defensa, el centro del campo y la delantera con tres fichajes con experiencia en LaLiga: Unai Núñez, Guido Rodríguez y Umar Sadiq. Pero aún no se descarta una 'guinda' final, que debería ser un jugador sub 23 al estar todas las fichas ocupadas y no atisbarse ninguna salida. Se ha tanteado al joven Nedeljkovic para el lateral derecho e incluso no descarta la llegada de un portero, aunque la preferencia del técnico, Carlos Corberán, es la de firmar a un extremo diestro.

Al respecto, el preparador che ha dejado abierta la puerta a una cuarta incorporación en la rueda de prensa previa el encuentro de este domingo ante el Real Betis en La Cartuja. "El mercado está abierto y tienes que estar abierto a cualquier circunstancia que pueda pasar. Nos hemos reforzado bien con las tres licencias que teníamos Hemos perdido a Diakhaby pero se ha incorporado un jugador en esa posición. Nunca se puede descartar nada antes del cierre. Queremos reforzar la plantilla para ser más competitivos, hemos perdido a un jugador y hemos incorporado a tres. La situación no ha cambiado, hay que seguir mirando los partidos de frente y siempre con la ambición de acercarnos a los tres puntos", señaló.

Unai Núñez y Guido Rodríguez, en una lista sin más bajas

Además, el entrenador valencianista confirmó que tanto Unai Núñez como Guido Rodríguez estarán en la lista, sin querer mojarse sobre la continuidad del argentino más allá del próximo 30 de junio, cuando finaliza el contrato que ha firmado. "Yo no me centro en negociar los contratos, son aspectos ajenos a mi. Me quedo con que está aquí, con experiencia y conocimiento de LaLiga y contento de tenerlo. Tanto él como Unai han podido completar los entrenamientos con normalidad y estarán en la convocatoria", avanzó, desvelando así mismo que no tiene ninguna baja salvo las consabidas de Diakhaby y Agirrezabala.

"Foulquier, Tárrega y Copete han entrenador hoy y estarán disponibles para el partido", explicó, recalcando al mismo tiempo que la plantilla está con las mismas ganas que ya tenía antes de derrotar a Getafe y Espanyol. "Lo veo exactamente igual de unido y mentalizado con la necesidad que tenemos de ganar partido y de hacer un buen partido para conseguir victorias", señaló.

Los elogios al Betis

Centrado, por tanto, en duelo ante los verdiblancos, Corberán elogió a su rival y pidió máxima concentración para sacar algo positivo de la capital hispalense. "Es un grandísimo equipo, su posición en la clasificación así lo dice. Ha quedado cuarto en la Europa League y está en cuartos de la Copa del Rey. Eso habla del nivel del rival. Vienen de ganar al Feyenoord y al Villarreal. Es un equipo que maneja muy bien el balón, es letal al contraataque. Tienen extremos que se lanzan y un punta que es muy profundo. Sus extremos no siempre repliegan a posiciones defensivas por eso cuando recuperan los tiene ya abiertos. Primero los identificamos, luego los comentamos con la plantilla para que todos seamos conscientes de lo que puede pasar", analizó.

No mira a la Copa del Rey

"Va a ser un partido exigente, cada equipo tiene una identidad. Tenemos que jugar con la máxima mentalidad de ir a por el partido, con la máxima capacidad para el equipo y centrados en dar lo máximo para nosotros", insistió, sin querer mirar de reojo si quiera a los cuartos de la Copa del Rey ante el Athletic del próximo miércoles. "No es un tópico, ahora mismo no hay un partido más importante que el del Betis. Vamos con esa mentalidad a Sevilla. Una vez acabe ese partido no habrá otro más importante que el siguiente. Nos gusta mucho jugar tres partidos, es bueno que el Valencia tenga tres partidos en una semana porque indica que estamos vivos en dos competiciones", sentenció.