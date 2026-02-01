Bartra saca pecho: "Cuesta mucho, pero sentimos que hay equipo para luchar por estar lo más arriba posible"
El central enarbola el "compromiso", el "sentimiento de pertenencia" y la "exigencia" de un grupo que, aunque sufra "algún bache", siempre se levanta
"Sinceramente lo que suena en el vestuario es darlo todo en el partido que viene, ese compromiso diario que es lo que te hace luego intentar llegar a lo que queremos. Así que es verdad que ese compromiso es importantísimo; creo que hoy lo hemos vuelto a demostrar; se habla de ese día a día para poder afrontar lo que viene", aseguraba en zona mixta un Marc Bartra agradecido a los más de 57.000 béticos en la grada: "Jugar aquí en La Cartuja con nuestra gente es un plus. Lo sabemos, lo sabe la afición. Frente a un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que creo que ha hecho un muy gran partido, remontarlo, venir de lo que veníamos, de jugar hace tres días... sin esa unión que hay es mucho más complicado".
Recuerda el catalán que discurso no cambia por los resultados: "Lo dije el día del Deportivo Alavés, que habíamos perdido; hay mucho compromiso, hay mucho sentimiento de pertenencia y, encima, que la afición esté con nosotros es un punto a favor muy bueno. Estamos viendo lo que cuesta ganar partidos. Los que están cerca están también dejándose puntos, así que sabíamos que ahora hay que valorarlos mucho, que es muy importante cada detalle, porque estas cosas son muy justas. Desde abajo están apretando, los de arriba también exigimos que tengan que apretar los dientes".
De paso, quinta plaza recuperada: "Sentimos que hay equipo para luchar por estar lo más arriba posible. Es verdad que hoy en día cuesta muchísimo ganar y hay momentos en los que hay algún bache, pero ganar el siguiente partido es importantísimo. Al menos, dar la cara al saber que está ahí el equipo, que hay ese compromiso, es importantísimo, porque es coger una regularidad que nos va muy bien y que nos ha servido durante muchos años". Además, el central habló de otros asuntos de actualidad:
¿Se le puede ganar al Atlético de Madrid?
"Está claro que vamos a ir a ganar, sabiendo que estamos en casa; vamos a hacer valer mucho también el que estamos aquí, que competimos muy bien también en La Cartuja. Desde que estoy en el Betis, cada partido vamos a ganarlo, sea contra quien sea. Está claro que es un grandísimo equipo, de los mejores de LaLiga y de Europa. Vamos a ir a por ellos, porque somos del Betis y porque hemos demostrado en muchos partidos que podemos".
"Durante estos años nos estamos acostumbrando a jugar eliminatorias, tanto en Copa, llegando a finales, como en Europa, y eso yo creo que curte muchísimo al grupo, curte mucho al equipo. Ellos también lo están muchísimo, pero creo que eso es importante, hacer valer también de lo que venimos, y en ese aspecto tener ese sentimiento de pertenencia, de equipo, de que estamos en casa, y hacerlo valer".
Lo que resta
"Yo soy de pensar en exigencia y las expectativas que sean el día a día. Creo que en ese aspecto lo que nos ha ido muy bien ha sido pensar en dar todo en el partido que viene. Hoy, por ejemplo, sabemos que estamos a unos días de jugar una eliminatoria muy importante, pero el equipo lo ha dado todo, nos hemos vaciado, y ésa es la importancia de ganar, para coger fuerzas para el siguiente, y esa dinámica que sea positiva para afrontar el que viene".
El ejemplo de Alcaraz
"Sí, lo hemos visto mientras comíamos, porque hemos comido pronto hoy, y por la mañana también. Bueno, es la garra que tiene, ¿no?, saber que, aunque se te pongan por encima, hay que sobreponerse. Creo que ha sido muy parecido al partido de hoy también su partido, ¿no?, y la verdad que es una admiración total. Hemos sacado muy buenas conclusiones de verlo jugar, y estoy muy contento por él, además. Bueno, tuve la suerte de conocerlo, y lo conozco personalmente, y es un tío humilde, un tío que es un campeón, y lo da todo en cada partido que viene, y ojalá pues el Betis siga aprendiendo de deportistas como él".