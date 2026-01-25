Bartra, autocrítico pero convencido de la reacción: "Saldremos adelante, porque el Betis tiene equipo para hacerlo"

El central señaló que les costó entrar en el partido y que los goles llegaron en momentos clave, pero está seguro de que reaccionarán pese a las bajas: "Tenemos equipo para eso"

Marc Bartra no pudo esconder su contrariedad pocos minutos después de la dolorosa derrota sufrida contra el Alavés en Mendizorroza e insistió en que el partido se resolvió con dos goles en momentos clave y admitió que siempre se espera más del Betis.

"Al final sabemos que cada partido el Betis lo que quiere es ganarlo, sacar los tres puntos en un campo muy complicado", señaló el catalán, que hizo referencia al menor tiempo de los verdiblancos para preparar el choque y reconoció que les costó entrar.

"Ellos llevaban toda la semana esperándonos y nosotros veníamos de un viaje de cuatro horas pasando un frío increíble. No era un partido fácil después del que veníamos, nos ha costado mucho entrar, nos han metido gol y luego ha sido un partido muy abierto. Podía pasar cualquier cosa. Los goles han llegado en momentos clave".

En este sentido, lamentó que el tanto verdiblanco no llegara antes después de encajar dos tantos psicológicos. "Sabíamos que ellos jugarían con mucha intensidad para que los sintiéramos. Lo hemos intentado hasta el final. Si metemos el gol antes, podíamos haber sumado algún punto, pero ha llegado tarde. Se decide por detalles", apuntó Bartra, que aseguró que se notan las ausencias, pero que reaccionarán.

Bartra confía en el equipo: "Saldremos a adelante"

"Este equipo, cuando todo cuesta más y hay muchos jugadores fuera, responde y esta vez no va a ser menos. Vamos a darlo todo para tirarlo adelante", afirmó el capitán, que cree que cuentan con recursos para competir en los tres frentes abiertos después de haber mostrado una versión muy distinta a la del triunfo contra el Villarreal.

"Contra Villarreal hicimos un grandísimo partido, de mucho nivel, pero bueno, sabemos lo que es competir y estar en tres competiciones vivos. Tenemos equipo para hacerlo, aunque cada vez menos jugadores, si bien suben jóvenes que van a dar el paso adelante", comentó Bartra, que lamentó no poderle dar una alegría a los hinchas que estuvieron en Mendizorroza, a la par que pidió apoyo para el choque del jueves contra el Feyenoord.

Pîde apoyo a la afición para la Europa League

"Ha venido mucha afición que se merecía que le diéramos mucho más, pero que estén con nosotros el jueves porque nos jugamos mucho también. Lo vamos a tirar hacia delante. Este equipo tiene un sentimiento de pertenencia y compromiso muy grande. Lo vamos a demostrar en el campo estoy convencido", apuntó de manera tajante un Bartra que confía ciegamente en la capacidad para reaccionar de este Betis.