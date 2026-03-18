Alineaciones Betis - Panathinaikos: Alineación posible de Real Betis y Panathinaikos FC en la UEFA Europa League

Dudas en el lateral derecho y la 'sala de máquinas' en los locales, mientras que los visitantes manejan alternativas atrás, en el eje y arriba

El Real Betis, al que espera ya en cuartos de final el Sporting de Braga, debe remontar el 1-0 de la ida en el Olímpico de Atenas para superar al Panathinaikos en esta ronda de octavos de la Europa League. El 'Ingeniero' tiene la baja por sanción de Diego Llorente, renqueante además de un edema en el cuádriceps, con Isco Alarcón y Giovani Lo Celso apurando los respectivos procesos de recuperación de sus lesiones de tobillo y muscular, respectivamente. Se ha restablecido de sus molestias Natan de Souza, uno de los cinco apercibidos de sanción (junto a Aitor Ruibal, Valentín Gómez, Junior Firpo y Pau López).

En el bando visitante, el ex preparador del RC Celta Rafa Benítez tiene la duda de Ahmed Touba, aunque recupera de sanción a Anastasios Basaketas y el propio central argelino. Siguen fuera por razones médicas Erik Palmer-Brown, Giannis Kotsiras y Cyriel Dessers, este último no inscrito en la lista UEFA, como Moussa Sissoko, Tonny Vilhena, Adriano Jagusic, Pavlos Pantelidis y Lucas Chaves. Se lo pierde Anass Zaroury, expulsado en el duelo de ida, al tiempo que Davide Calabria y Sverrir Ingi Ingason se perderían la hipotética ida de cuartos en Braga en caso de ver una amonestación este jueves, como Manolis Siopis (ocurre a la tercera y las siguientes impares).

El posible once heliopolitano

Volverá a la portería Pau López, con la pareja Marc Bartra-Natan de Souza en el eje de la defensa. En el lateral izquierdo, turno para Ricardo Rodríguez, mientras que en el derecho podría seguir Héctor Bellerín o retrasar su posición Aitor Ruibal. Antes de analizar cómo formaría por dentro Manuel Pellegrini, lo más claro: Antony Matheus dos Santos, Ez Abde y Pablo Fornals escoltarán al 'Cucho' Hernández. En el doble pivote, aunque pueda parecer prematuro, tiene opciones de entrar Sofyan Amrabat, con Marc Roca o Sergi Altimira como parejas más factibles, si bien la apuesta podría ser del todo ofensiva si se mantiene de inicio Álvaro Fidalgo y actúa un solo pivote posicional.

El posible once ateniense

Las dudas de Rafa Benítez residen en las molestias que arrastra Ahmed Touba, que podría dejar su sitio en la línea de tres centrales al español Javi Hernández, con Sverrir Ingi Ingason y Georgios Katris como fijos. En el carril diestro de su 1-3-4-2-1, Davide Calabria, mientras que el izquierdo seguirá siendo pra Georgios Kyriakopoulos. Por dentro, Renato Sanches, Anastasios Basaketas y Adam Gnezda Cerin se jugarían dos puestos (pese a hablar en sala de prensa, en principio, Pedro Chirivella partirá desde el banquillo). En punta, Andreas Tetteh, escoltado seguro por Vicente Taborda, completando el once Facundo Pellistri o Santino Andino.

Ficha técnica del Real Betis - Panathinaikos FC de vuelta de octavos de la Europa League

Real Betis: Pau López; Aitor Ruibal o Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca o Amrabat, Altimira o Fidalgo; Antony, Fornals, Ez Abde; y 'Cucho' Hernández.

Panathinaikos: Lafont; Ingason, Katris, Touba o Javi Hernández; Calabria, Renato Sanches, Basaketas o Cerin, Kyriakopoulos; Taborda, Andino o Pellistri; y Tetteh.

Árbitros: Tobias Stieler (alemán), con su compatriota Sören Storks en el VAR.

Estadio: La Cartuja.

Hora y TV: 21:00 (Movistar Plus Liga de Campeones)