Info de servicio para los muy optimistas: cinco apercibidos para cuartos y venta de entradas para la final

A los ya amenazados Valentín Gómez y Aitor Ruibal se unen Pau López, Natan y Junior, que se perderían la hipotética ida de cuartos si ven amarilla este jueves

Anulo mufa, que dirían los argentinos, supersticiosos por naturaleza. Los inventores (gracias a un Carlos Salvador Bilardo que acababa de celebrar su 88º cumpleaños) del famoso grito 'Kirikocho' para gafar a los contrarios. Porque hablar de cuartos de final o de la final sin haber remontado antes al Panathinaikos la eliminatoria de octavos que los atenienses se apuntaron por 1-0 en la ida debe ser como tocar la copa antes de jugar el partido definitivo.

Pero no deja de ser información de servicio, tanto el inicio del proceso de venta de entradas para el 20 de mayo en el Tüpras Stadium de Estambul, conocido como Vodafone Park por motivos publicitarios o Besiktas Park para la UEFA, como el nombre de los cinco futbolistas del Real Betis que no podrían jugar en Braga o Budapest de consumarse el volteo este jueves en el Estadio de La Cartuja, donde los de Manuel Pellegrini necesitan ganar por dos o más goles de diferencia a los de Rafa Benítez.

De un lado, si los dos amenazados de suspensión en tierras griegas, Aitor Ruibal y Valentín Gómez, se quedaron sin castigo al no ver su tercera amonestación del torneo (luego, cada cifra impar supone perderse el siguiente encuentro), al catalán y el hispano-argentino se han unido los otros tres que vieron amarilla: Pau López (titular de nuevo a tenor de que hablará en rueda de prensa), el tocado Natan de Souza y el discutido Junior Firpo, pues Diego Llorente fue expulsado, por lo que faltará ahora y volvería para la ida de cuartos.

Ver en directo la final de la UEL cuesta entre 40 y 240 euros

La UEFA ha puesto ya a la venta las entradas para el público general con vistas a la final de la Europa League, que tendrá lugar el próximo miércoles 20 de mayo a partir de las 21:00 horas en el Besiktas Park de Estambul. Aunque no salen las cuentas, pues sumando todas las cifras publicitadas por el ente continental saldría un aforo de 49.500 espectadores, mientras que oficialmente en el recinto caben 42.445, se deduce que el total asignado a cada finalista dependerá de las ventas por la otra vía.

De las 37.500 entradas disponibles, 27.500 se pueden adquirir directamente por los aficionados a través de UEFA.com/tickets, amén de que cada club que luche por el título podrá tener hasta 11.000 tickets al precio de 40 euros para distribuir a sus socios en cada uno de los goles del campo. Es posible comprar hasta dos entradas por persona, que van desde los 65 euros de la categoría 3 a los 240 euros de la categoría 1, pagando los de categoría 2 160. Las localidades para personas con discapacidad valen 40 euros e incluyen una gratis para un acompañante.