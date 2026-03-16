El pacto de caballeros entre vigueses y heliopolitanos tras un pulso vibrante

Celestes y verdiblancos se desearon mutuamente suerte para el jueves y acordaron un tercer duelo esta temporada en semifinales de la Europa League

"Mucha suerte el jueves, Real Betis. Ojalá nos volvamos a encontrar esta temporada", aseveraba el perfil oficial del RC Celta de Vigo en la red social X (antes conocida como Twitter), acompañando su mensaje tras la cita de este domingo en La Cartuja con un guiño y una mención a su homóloga verdiblanca, que correspondía el gesto de idéntica manera: "¡Muchas gracias y mucha suerte! No estaría nada mal volver a encontrarnos". Todo ello, con un emoticono de dedos cruzados, pues los dos representantes españoles en la Europa League tienen marcadores adversos con vistas a la vuelta de los octavos de final.

Y es que los de Claudio Giráldez cedieron un empate postrero (1-1) en casa contra el Olympique de Lyon, al que deberán derrotar (otra igualada forzaría la prórroga) en el Groupama Stadium para pasar a cuartos, donde se verían las caras con el ganador del Friburgo-Genk, con ventaja de 1-0 para los belgas. Peor aún lo tienen a priori los de Manuel Pellegrini, aunque resolverán en casa, eso sí, con la obligación de imponerse con dos o más goles de diferencia al Panathinaikos para remontar una eliminatoria que parecía a priori bastante asequible. De lograrlo, se medirían con el vencedor del Sporting de Braga-Ferencváros (2-0 en el primer partido para los húngaros).

La única posibilidad de que haya un tercer y cuarto encuentro entre Real Betis y RC Celta este curso, lo que permitiría deshacer el empate técnico existente tras las dos citas ya jugadas (ambas con 1-1, tanto en Balaídos como en el otrora Olímpico de Sevilla), sería que ambos se reencontraran en las semifinales de la UEL. Por sorteo, sería primero en La Cartuja y luego en Vigo los jueves 30 de abril y 7 de mayo para definir quién de los dos pasaría a la gran final. Fútbol-ficción que, sin embargo, desearon en voz alta los dos principales aspirantes en estos momentos a uno de los dos billetes extra para la UCL.

A falta de 10 jornadas, un 66% de opciones de ser quinto y un 73% de que valga la Champions

Tanto FC Barcelona como Real Madrid tienen hecho al 100% lo de quedar entre los cuatro primeros (los culés lo certificarán matemáticamente la próxima jornada), mientras que Atlético de Madrid y Villarreal CF superan el 98% de probabilidades, un porcentaje que roza el máximo listón si se habla de una quinta plaza que, según los perfiles especializados (como Euro Club Index), tiene un 73% de opciones de otorgar una plaza extra para la Champions League. Según la misma fuente, el Real Betis, tras su 1-1 de esta jornada, será 'Top 5' con un 66% de certeza, por un 17% del RC Celta y un 13% de la Real Sociedad, que llega apretando por detrás.