30 aniversario

El pacto de caballeros entre vigueses y heliopolitanos tras un pulso vibrante

Celestes y verdiblancos se desearon mutuamente suerte para el jueves y acordaron un tercer duelo esta temporada en semifinales de la Europa League

El pacto de caballeros entre vigueses y heliopolitanos tras un pulso vibrante

Ez Abde intenta el disparo en presencia del 'Cucho' Hernández y Álvaro Núñez.IMAGO

Óscar MurilloÓscar Murillo 4 min lecturaSin comentarios

"Mucha suerte el jueves, Real Betis. Ojalá nos volvamos a encontrar esta temporada", aseveraba el perfil oficial del RC Celta de Vigo en la red social X (antes conocida como Twitter), acompañando su mensaje tras la cita de este domingo en La Cartuja con un guiño y una mención a su homóloga verdiblanca, que correspondía el gesto de idéntica manera: "¡Muchas gracias y mucha suerte! No estaría nada mal volver a encontrarnos". Todo ello, con un emoticono de dedos cruzados, pues los dos representantes españoles en la Europa League tienen marcadores adversos con vistas a la vuelta de los octavos de final.

Y es que los de Claudio Giráldez cedieron un empate postrero (1-1) en casa contra el Olympique de Lyon, al que deberán derrotar (otra igualada forzaría la prórroga) en el Groupama Stadium para pasar a cuartos, donde se verían las caras con el ganador del Friburgo-Genk, con ventaja de 1-0 para los belgas. Peor aún lo tienen a priori los de Manuel Pellegrini, aunque resolverán en casa, eso sí, con la obligación de imponerse con dos o más goles de diferencia al Panathinaikos para remontar una eliminatoria que parecía a priori bastante asequible. De lograrlo, se medirían con el vencedor del Sporting de Braga-Ferencváros (2-0 en el primer partido para los húngaros).

La única posibilidad de que haya un tercer y cuarto encuentro entre Real Betis y RC Celta este curso, lo que permitiría deshacer el empate técnico existente tras las dos citas ya jugadas (ambas con 1-1, tanto en Balaídos como en el otrora Olímpico de Sevilla), sería que ambos se reencontraran en las semifinales de la UEL. Por sorteo, sería primero en La Cartuja y luego en Vigo los jueves 30 de abril y 7 de mayo para definir quién de los dos pasaría a la gran final. Fútbol-ficción que, sin embargo, desearon en voz alta los dos principales aspirantes en estos momentos a uno de los dos billetes extra para la UCL.

A falta de 10 jornadas, un 66% de opciones de ser quinto y un 73% de que valga la Champions

Tanto FC Barcelona como Real Madrid tienen hecho al 100% lo de quedar entre los cuatro primeros (los culés lo certificarán matemáticamente la próxima jornada), mientras que Atlético de Madrid y Villarreal CF superan el 98% de probabilidades, un porcentaje que roza el máximo listón si se habla de una quinta plaza que, según los perfiles especializados (como Euro Club Index), tiene un 73% de opciones de otorgar una plaza extra para la Champions League. Según la misma fuente, el Real Betis, tras su 1-1 de esta jornada, será 'Top 5' con un 66% de certeza, por un 17% del RC Celta y un 13% de la Real Sociedad, que llega apretando por detrás.

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email