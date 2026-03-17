Natan se ejercita en solitario en una nueva sesión con Diego Llorente

El central brasileño ha estado haciendo carreras en solitarios en uno de los campos anexos, aunque desde el club transmiten tranquilidad y esperan que pueda jugar el duelo de vuelta frente al Panathinaikos

El Real Betis afronta una semana que, si no es la más importante de la temporada, está muy cerca de serlo. El equipo de Manuel Pellegrini se juega, este próximo jueves, el pase a la siguiente ronda de la Europa League, una clasificación a cuartos de final que podría ser histórica al ser la primera vez en alcanzarse en esta competición. Mucha es la ilusión puesta en el beticismo para poder conseguir este importantísimo hito, todo con esa idea de poder luchar por el primer título europeo de la historia a final de temporada.

El equipo de Manuel Pellegrini ya se concentra para eso y este martes ha comenzado ya el trabajo de cara a ese vital encuentro frente al Panathinaikos, donde se busca remontar el uno a cero en contra con el que vino de tierras helenas. La duda estaba en Natan, ya que el central se marchó con molestias del encuentro frente al Rayo Vallecano a pesar de completar los noventa minutos. Las pruebas que se le han realizado no contemplan lesión alguna y, en la mañana de hoy, se le ha visto realizando carrera en solitario en uno de los campos anexos de la Ciudad Deportiva para, posteriormente, meterse en el gimnasio. Desde el club transmiten tranquilidad y esperan que esté disponible el próximo jueves en la Europa League.

Uno de los regresos, aunque no podrá estar en ese duelo en La Cartuja, es Diego Llorente. El central se perdió el encuentro frente al Rayo debido a un edema en el cuádriceps. Aunque el jugador quería estar para ese partido, el cuerpo técnico decidió no arriesgar para evitar problemas mayores. Cabe recordar, aunque ya se ha nombrado anteriormente, que no disputará la vuelta tras ver la segunda amarilla frente al Panathinaikos. Por el resto, ninguna novedad. Pablo García entrena con el primer equipo y las ausencias vuelven a ser Isco y Giovani Lo Celso.

La entidad sabe que está ante un momento único para poder hacer historia. El cuadro de eliminatorias ha deparado suerte, y ahora le toca no volver a fallar al Betis. Para eso, ya prepara un ambiente de oro en La Cartuja, con una promoción de entradas que llama a que el beticismo acuda en masa a esta vital cita. A pesar esta última racha, donde ya acumula cinco partidos sin conocer la victoria, nunca es mal momento para comenzar a despertar de nuevo esas buenas sensaciones de cara al tramo final del año.