Pellegrini, la posible operación de Antony y el futuro de Isco en el Betis: "Marca la diferencia"

El técnico verdiblanco ve mejor al brasileño de sus problemas de pubalgia, aunque no se descarta que pase por el quirófano, al tiempo que se rinde ante el malagueño al asegurar que no ve a un Betis sin su magia

El Real Betis completó este sábado el último entrenamiento previo a la visita del colista Oviedo y tras el mismo, Manuel Pellegrini pasó por rueda de prensa para valorar el estado en el que se encuentra su equipo de cara a esta recta final de temporada. Menos de un mes en el que los verdiblancos buscarán amarrar una quinta plaza que muy posiblemente sirva para competir en la Champions la próxima campaña.

El objetivo está bien encarrilado, pues a falta de cinco jornadas son seis los puntos de ventaja que el cuadro heliopolitano mantiene con respecto a Getafe y Celta de Vigo, sus más inmediatos perseguidores. Pero el técnico chileno no se fía y alerta de la importancia del choque de este domingo en la Cartuja, a partir de las 18:30 horas, para de un nuevo e importante paso hacia la meta marcada.

Para dicho encuentro, el 'Ingeniero' no podrá contar con Marc Bartra, que sufre una lesión parcial en la fascia plantar de su pie derecho que no le permitirá jugar más en lo que resta de temporada. Una situación que también le ha tocado vivir a Ángel Ortiz, que tras superar el dolencia que se produjo en el hombro izquierdo en el mes de marzo, volvió a caer en la sesión del pasado martes, esta vez por unas molestias en el muslo izquierdo, y tampoco estará disponible en los cinco encuentros que restan.

Así está la enfermería del Real Betis

Sobre ambos se pronuncio el preparador verdiblanco, confirmando que "para ambos la temporada ya está terminada", pues "sería raro que se recuperaran solo en tres semanas". En cambio, quien sí trabaja ya con el grupo es Junior Firpo, recuperado de la lesión con la que regresó de los compromisos con su selección en el último parón liguero, si bien aún no estará en la lista. "Viene recuperándose y aún no está al cien por cien. Esperemos que esté la próxima semana", anunció el técnico sobre el lateral zurdo.

Por lo demás, sólo fue baja en la sesión Pablo García, que esta tarde jugará con el Betis Deportivo en una nueva 'final' por la salvación en Primera RFEF. No faltó, por supuesto, Isco Alarcón, felizmente de vuelta y que poco a poco pide más minutos tras salir del banquillo en los dos últimos choques, después de que él mismo haya desvelado que los médicos no le aseguraron si podría volver a jugar, admitiendo que aun lo hace medicado.

Isco y su regreso "al cien por cien" la próxima temporada

Al respecto, Pellegrini se detuvo en la figura del malagueño para volver a colmarla de elogios y expresar sus deseos de cara al futuro. "Lo de la lesión de Isco lo sabíamos desde el comienzo. Al ser un cartílago depende mucho de cómo se va recuperando. No es de flujos de sangre, sino que es más complicado de predecir. Yo creo que va en el camino correcto, está con menos dolor y ojalá con este verano pueda volver el año que viene al cien por cien de sus condiciones. No veo un Betis sin Isco, ojalá que no porque es un jugador que marca la diferencia. Además en las condiciones que vino fue muy importante, porque venía de no tener una buena temporada con el Sevilla, pero su incorporación cambió totalmente lo que es este equipo", destacó.

La mejoría física de Antony

Además, el entrenador bético también se refirió al estado físico de Antony, cuyo rendimiento se ha visto mermado en esta campaña por una pubalgia. "A medida que va pasando el tiempo se va sintiendo un poco mejor. Hay que ver a final de temporada si necesita o no cirugía, pero va rindiendo mejor. Tuvo muchos problemas físicos en su día, ojalá que se recupere al 100% porque es un jugador que necesitamos", sentenció sobre el crack brasileño.