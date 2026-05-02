Una nueva sesión en el Betis por el sueño de la Champions League con Isco y sin novedades

Bartra y Ángel Ortiz son las únicas bajas de una sesión preparatoria para el duelo frente al Real Oviedo, una buena noticia para esa lucha por la quinta plaza que puede dar lugar al sueño de la Champions League

El Real Betis continúa preparando el duelo frente al Real Oviedo en el Estadio de La Cartuja, un partido clave para ir asentando la quinta plaza que puede dar acceso al sueño de la Champions League. Los de Manuel Pellegrini son sabedores de ello y, frente al equipo ovetense, esperan poder seguir sumando buenas sensaciones de cara a este final de temporada. A pesar del batacazo europeo frente al Sporting de Braga, los jugadores tienen todavía retos importantes que afrontar y mucha es la ilusión puesta en acabar la temporada lo mejor posible. Ahora toca seguir dando pasos, y esos se pueden dar frente al farolillo rojo de la clasificación.

El equipo verdiblanco, a pesar de esa lucha por la Champions, también será partícipe de la pelea por la permanencia. Oviedo, Elche y Levante serán los partidos que tendrá que afrontar el equipo verdiblanco en casa, algo que le hace ser también juez de esos equipos que quieren evitar bajar a Segunda División, estando presente el eterno rival, como es el Sevilla FC. Ahora le toca asegurar esa quinta plaza y esperar a lo que pase en las competiciones europeas. El inmediato perseguidor es el Getafe que se encuentra a seis puntos, por lo que toca ir remando a la espera de asegurar ese hecho.

Y es que, sin lugar a duda, los béticos estos días tienen partidos importantes entre semana en Europa. España debe garantizar la quinta plaza en Europa y esto depende de lo que hagan Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. También es importante tener en cuenta el rendimiento del Friburgo y del Bayern de Munich, ya que el perseguir en esa pelea por el coeficiente UEFA es la confederación alemana. Por ahora, la cosa pinta bien para los españoles y, tras la derrota de los alemanes y la victoria del equipo madrileño, ha ganado ventaja frente a Alemania.

En la sesión de esta mañana, el equipo verdiblanco no ha sumado ninguna novedad en el entrenamiento. Tanto Bartra como Ángel Ortiz no han estado presentes, aunque esta semana se confirmó que ambos se perderán la temporada por lesiones. Por el resto, total normalidad en la sesión, con Junior Firpo que sigue entrenando con el grupo y habrá que ver si puede estar presente en la convocatoria frente a los de Guillermo Almada, todo esto a la espera de que pueda confirmar esta circunstancia Manuel Pellegrini en rueda de prensa.

Uno de los nombres propios es Isco Alarcón. El de Arroyo de la Miel sigue estando presente con el grupo, por lo que siguen dando noticias buenas de cara a su recuperación, por lo que habrá que ver si poco a poco va teniendo más protagonismo con el primer equipo. Ahora toca seguir dando pasos importantes para asegurar la quinta plaza y la duda en que la Champions League pueda ser una posibilidad. El Betis lo tiene en la mano y, tras la derrota en Europa, los jugadores no quieren desaprovechar la oportunidad de conseguir la plaza para la máxima competición continental.