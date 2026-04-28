Para Isco no hay debate sobre el banquillo: "Ahora mismo no entiendo un Betis sin Pellegrini"

El mediapunta, que sueña aún con poder jugar el Mundial al ser "la esperanza lo último que se pierde", admite que es "muy difícil", centrándose en disfrutar y recuperar "ritmo y sensaciones" en los cinco partidos de LaLiga que quedan, "todavía con dolor, medicación y analgésicos"

"He estado peor, pero también mejor. Siento que estoy saliendo un poco del pozo; contento de volver a entrenarme con mis compañeros y de tener minutos en el campo. Todavía siento un poco de dolor, pero lo peor ya ha pasado", comienza Isco Alarcón, mediapunta del Real Betis, su entrevista de este martes en Canal Sur Televisión, donde se estrenaba a continuación en la pequeña pantalla 'En silencio', el documental dirigido por su mujer, Sara Sálamo, sobre sus últimas lesiones graves. La actriz y realizadora canaria estuvo en la charla con Ángel Acién, donde defendía, por ejemplo, la presencia de sus hijos en la producción: "Siempre hemos sido cuidadosos con exponerlos. No se les ven las caras, pero tienen que salir, porque había preguntas genuinas que solamente podían hacerlas ellos. Tenían que estar".

El costasoleño, lógicamente, se refirió a su reciente vuelta al césped, casi con la temporada acabada, pero a tiempo de ayudar: "Ahora se lleva mejor, porque se ve más cerca y voy entrando en la dinámica del grupo. Es más fácil ser paciente que antes, cuando me dijeron que no sabían si iba a volver a jugar al fútbol. Los meses en el gimnasio se me han hecho eternos por esa incertidumbre. Aún estoy a medias. Jugando y entrenándome con medicación. Ya he terminado un ciclo de corticoides y para los partidos me pincho analgésicos. Las opciones que hay para este tipo de lesión no me aseguran que vaya a salir todo bien. No hay nada que regenere del todo un cartílago, así que estamos estudiando las alternativas médicas".

Una situación casi inédita en su carrera antes de llegar a Heliópolis: "Hasta hace dos años, prácticamente no había tenido problemas con las lesiones. La mala suerte, que se ve pocas veces, es que todas han sido por contusiones. Ya, a olvidarme y a mirar hacia adelante. Ojalá el tiempo que me quede me permita disfrutar del fútbol. Como mucho, miro el día de hoy y de mañana. Me lo tomo con esa filosofía". Y, echando la vista atrás, reconoce: "Ha sido más difícil curar el cuerpo, que aún duele. Con la mente, pasas por momentos complicados, aunque soy fuerte de cabeza y tengo la suerte de estar bien rodeado por mi mujer, mis hijos y mi familia para salir adelante".

Con Isco, aún seguiría el Betis en Europa

"No lo sabremos nunca. El 'y si' en el fútbol no sirve de nada, pero habría dado todo por ayudar al equipo dentro y fuera. Desgraciadamente, no sabremos si conmigo habría seguido el equipo en Europa".

Quinta plaza y Champions, ¿de Matrícula de Honor?

"Para mí, éxito... Más que éxito, sería la sensación de que haber cumplido un gran objetivo. Me duele mucho lo que pasado en la UEL. Perder forma parte del fútbol (todos los años gana sólo uno y pierden miles), pero me ha dolido en el alma la forma, en casa y con el resultado a favor; que pasara todo lo que pasó me duele. Ojalá quedar quintos y aspirar a lo máximo, procurando que en años futuros esta eliminación no vuelva a pasar".

El salto que falta

"No es cuestión de sólo un paso, sino de crecimiento, de ir haciéndolo año a año. En eso estamos. Cada año el equipo es un poquito mejor. Siempre se puede mejorar, pero la ambición de todos es no conformarnos sólo con clasificarnos para Europa, sino soñar con ganar un título continental. Todos, de la afición al club, debemos mentalizarnos. Así, algún día lo conseguiremos".

Pellegrini

"Ha estado presente en dos de los momentos más importantes de mi carrera. Sobre todo al principio, que yo venía de Tercera y me hizo dar el salto a la elite. Siempre ha demostrado en mí una confianza que me ha ayudado a desarrollarme como jugador, a ser libre dentro del campo. Me hizo venir al Betis, recuperar toda la ilusión que quizás había perdido, la del niño que llegó a Málaga. Ahora mismo no entiendo un Betis sin Pellegrini. Desde que está él, sólo FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid han conseguido estar año tras año en Europa. Hay que reconocerle los méritos".

Mundial

"La esperanza es lo último que se pierde. Voy a intentar aprovechar este mes de LaLiga que queda para coger ritmo, recuperar sensaciones. A ver si me quito el dolor y sólo quedará esperar a ver qué pasa. De la Fuente me llamó al principio para ver cómo estaba. Me dijo que vaya mala suerte. Ser entrenador en España es muy difícil, porque hay talento a raudales. Sé que hay compañeros que han hecho la gran temporada que yo no he podido... Ya veremos, pero es muy difícil".

Documental

"Está muy bien contado por la persona que mejor podía hacerlo, porque vive conmigo cada fracaso y cada éxito. Me encantó, porque lo veo también como una declaración de amor. Es el documental que más me gusta (risas, con su mujer y la directora, Sara Sálamo, presente). Tampoco hubo muchas más discrepancias de las que salen en pantalla, pero quería que fuera ella porque tenemos confianza. Se refleja algo muy difícil, el principio de una rehabilitación, cuando tienes expectativas de jugar una temporada que acaba en una Eurocopa o un Mundial. Ha sabido gestionarlo muy bien, siendo cuidadosa y respetuosa. Me lo he pasado muy bien dentro de un proceso muy duro".

Los niños, también protagonistas

"Es una forma de enseñarles también por la experiencia. Me han visto triste. No entendían por qué no podía jugar al fútbol. Les sirve también como enseñanza, porque en la vida no siempre te salen bien las cosas, pero luego siempre sale el sol. Los que vean el documental, en algún momento se van a ver identificados con malos momentos que han pasado en sus vidas, aunque también tiene cosas con las que te ríes. Va a gustar a la gente, creo".