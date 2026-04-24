Isco regresa cinco meses después a La Cartuja

Isco Alarcón ha sido uno de los grandes protagonistas en el encuentro del Real Betis ante el Real Madrid. El jugador malagueño recibió una abrumadora ovación en su regreso a La Cartuja cinco meses después tras su lesión el pasado mes de noviembre

En el contexto de los encuentros entre el Real Betis y el Real Madrid siempre hay muchos alicientes que endulzan el partido y aumentan el atractivo de un choque clásico en el fútbol español. Las grandes estrellas que trae el Madrid a Sevilla, como Bellingham, Mbappé o Vinicius Jr, no son los únicos protagonistas en una noche en la que todo aficionado al fútbol español está pendiente del desenlace del partido.

La no convocatoria de Dani Ceballos

En las últimas temporadas, siempre ha habido un nombre propio en la previa de los encuentros disputados en Sevilla. El de Dani Ceballos, relacionado en infinidad de ocasiones con su regreso al Real Betis Balompié, el equipo de su vida con el que debutó como futbolista profesional allá por el año 2013. En la antesala de este choque no iba a ser menos.

Sin embargo, el protagonismo del utrerano es debido al feo que le ha hecho Álvaro Arbeloa al no convocarlo para el encuentro en su ciudad ante el equipo de sus amores. La realidad es que la relación entre el sevillano y su técnico Álvaro Arbeloa no es la mejor y esto puede hacer que el próximo verano Dani Ceballos abandone el Real Madrid tras más de siete temporadas en el Bernabéu.

El regreso de Isco Alarcón

No obstante, el protagonismo en clave verdiblanca ha estado en otro nombre propio: Isco Alarcón. El malagueño volvió a vestirse de corto ante su público más de cinco meses después. Tras su regreso el pasado martes en Montilivi, en el que fue decisivo en la participación del gol que le dio la victoria a su equipo, el beticismo volvió a disfrutar de Isco en directo. El dorsal 22 del Real Betis Balompié fue ovacionado desde minutos antes del encuentro al salir por la boca del vestuario en dirección a su asiento en el banquillo.

Un resultado en contra e Isco al rescate

Con el partido en contra y un Real Betis volcado hacia la portería del Real Madrid, los de Manuel Pellegrini necesitan de un jugador como Isco Alarcón que de un poco más para poder conseguir sacar puntos ante un Real Madrid debilitado en las últimas semanas. Corría el minuto 73 cuando Pellegrini llamó a Isco y este se vistió de corto para volver a jugar en el Estadio de La Cartuja. El campo se vino abajo e Isco Alarcón recibió una abrumadora ovación por parte de los más de 54.000 béticos presentes que no olvidará nunca.