Fidalgo se confiesa con Guardado: su 'novatada', su decisión entre familia y trabajo, cómo lleva jugar menos...

El 'Maguito', que intenta siempre tener "un perfil muy bajo", admite que lo de ir perdiendo presencia en los onces de Pellegrini era "algo que podía ser perfectamente", aunque no le ha sorprendido la competencia, mientras que el 'Principito' se vanagloria del cariño "de verdad" que aún percibe

Dos internacionales mexicanos, frente a frente. Uno, azteca de cuna y con cinco Mundiales a sus espaldas. Otro, asturiano y recientemente nacionalizado que se va a estrenar en estas lides. Andrés Guardado y Álvaro Fidalgo hablaron hace unos días de todo un poco, de la vida en tierras norteamericanas y en Sevilla, donde el 'Principito' se ha instalado una vez retirado. "Lo que más me sorprendió de aquí es la calidad de vida que hay. Espectacular", refiere el 'Maguito'. "Por eso sigo aquí, hermano. Tienen una ciudad que es una cosa increíble: no hay tráfico, buen clima todo el rato", terciaba el zurdo.

El 'last dance' de Andrés Guardado

"Al final, el fútbol mexicano también es una exigencia muy grande, más allá de que yo fui a León. Y claro, la gente no... No se pone a pensar en que fue con 38 años, ya de salida, ¿no? Ellos querían que yo casi casi solo haciera jugar al equipo y ganáramos partidos y llegáramos a las finales. Entonces, eso también mentalmente siento yo que me agotó muchísimo. De hecho, por eso me retiré en noviembre. De repente me convencieron de seguir seis meses más, porque decía 'qué necesidad tengo'. Y dije 'no, no, ya está. Creo que no... Ya di lo que tenía que dar y ya no tengo que demostrar nada', y por eso lo dejé. Y, después me quedé contento de haber regresado, porque ese último torneo nos fue bien. Fue cuando llegó James. En esa temporada nos metimos a Liguilla y todo. Me fui con otra sensación", sentencia Andrés.

"Aquí me siento querido de verdad"

"Te podré caer mal, te podré caer bien, te podré gustar, no gustar, pero por lo menos siento que sí hay un respeto hacia lo que yo pude conseguir, sobre todo en México, ¿no? Aquí en el Betis, sí te puedo decir que, y lo he dicho muchas veces y a veces hasta me matan en México por eso, pero es la verdad, como yo me siento. Aquí en el Betis, aquí me siento querido de verdad, ¿sabes? Aquí la gente, ahora que yo estoy fuera, digo... Me doy más libertades de ir a comer con mi familia y con mis amigos, la salida a una terracita, una cervecita, esas cosas que siempre hice, pero ahora lo hago con más frecuencia y siempre la gente de aquí 'eh, Guardado, no sé qué, máquina' . Como que siento que existe un cariño de verdad", confiesa el ya jubilado centrocampista.

Partícipe de una Champions en honor también por todos los que construyeron esto

"Yo llegué al Betis en el 2017, y no era ni cerca en lo que ahora se ha convertido. A mí me da como, la verdad que, como mucho orgullo haber pertenecido a unos años de crecimiento. Por ejemplo, el otro día que estaba viendo su partido en que calificaron a Champions, te lo juro que yo lo festejé como si estuviera aquí todavía. Ya no te hablo de mi época, sino te estoy hablando ya de Jorge Molina, de Rubén Castro, de todos los que se comieron los descensos y estuvieron en Segunda y volvieron a ascender al equipo; todos ellos fueron parte del crecimiento para hoy estar en el Betis aquí", reflexiona Andrés Guardado.

Gafado en la Feria de Sevilla

"Entonces, este año, yo dije 'es el primer año que yo voy a vivir en la Feria sin ser jugador, así que voy a ir todos los días'. Me mandé a hacer un traje, un día iba a ir a caballo con mi sombrerito y tal, me alquilé un caballo de un amigo de aquí, todo. Pues venga trabajo en México. No pude ir ni un día. Tuve trabajo de marcas y este tipo de cosas, compromisos comerciales y tonterías. Al final, me quedé con el traje colgado así, no pude ir ningún día. Pero bueno, algún día regresaré a la Feria para pegármela", dice el 'Principito'.

La oportunidad en México aprovechada por Fidalgo

"Me sentí bien, sobre todo porque sabía que era una oportunidad que sí o sí tenía que aprovechar, porque aquí, la verdad, cuando salí del Castilla y fui para Castellón, ese periodo entre Castilla y Castellón, que era lo del COVID y tal, estuve prácticamente 7 meses sin jugar al fútbol, y fue muy complicado. Y las cosas de Primera división que el representante de aquella época me decía que tenía, todo se fue cayendo, todo fue desapareciendo. Entonces, al final, me fui para Castellón en un momento muy jodido, personalmente, futbolísticamente me costó también. Y me quedé cinco años", apunta Álvaro Fidalgo.

El perfil bajo que prefiere el 'Maguito'

"Siempre intento tener, en todo, un perfil muy bajo; al final siempre me gusta estar... Que a la gente le doy confianza para contarme cosas, para poder hablar, para... Se vive mejor en el perfil bajo. Yo también lo intento aquí, con la gente aquí del Betis. Mercedes (Torrecillas, la DIRCOM del club) sobre todo, que siempre me decía 'vamos a hacer entrevistas', y yo digo 'no, no, yo no quiero entrevistas'. Yo siempre le decía que no, por eso, porque no me gustaba como que se hablara de mí por lo que dije, sino que se hablara de mí por lo de adentro. Del campo, exacto. Si lo hago bien, bueno, y si lo hago mal, también, pero de lo que yo hago dentro", asevera el asturiano.

La 'novatada' con su origen

"Hubo una broma al llegar... Me dicen 'Álvaro, ¿tú eres cántabro?' Y yo contesté 'no, soy asturiano'. Y bueno, pues ahora podéis imaginaros lo que vino después de eso. Llevaba literalmente... Había entrado por la puerta y llevaba, no sé, doce minutos en el club, quince minutos. Y, según estamos así, todos con los fisios, yo estaba saludando a todos 'hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás? Hola, hola, hola'. Ya habían hecho como una apuesta, ¿sabes? Y todos 'a por el bote' jajaja. Eso te ayuda a romper el hielo también", recuerda entre risas Fidalgo.

Muy familiar, una de las claves para su vuelta a casa

"Lo que pasó un poco por mi cambio y por lo que quise hacer y tal, es que en realidad soy muy familiar y, después de los 5 años en México, eso me costó un poco. El último año me costó verla 10 días cada 7 meses. Entonces, fue una de las decisiones por las que dije... Porque bueno, la opción de renovar con el América estuvo siempre ahí, pero, aparte de la familia, también el tema futbolístico, deportivo y tal; quería dar un paso a Europa, quería volver, quería crecer como jugador, quería exigirme de otra manera. Entonces, bueno, fue un poco por eso, la verdad", sentencia Álvaro.

Un ejemplo de profesionalidad: no estuvo en el entierro de su abuelo por entrenarse

"Hace tres semanas perdí a mi abuelo, que era como un padre para mí. Fue después del partido del . Justo ese día le dio como una arritmia. Al día siguiente fui rápido para Asturias y... No me acuerdo si fue viernes libre porque jugábamos el martes en Girona, vamos a poner, ¿no? Y justo entrenábamos de sábado; pedí el sábado, y el domingo era el entierro. Y luego viajamos el martes y yo estuve todo ese día pensando, ¿qué hago? Pido que me dejen estar en entierro, no pido que me dejen estar en entierro... y al final decidí venir. Viajé de madrugada y vine a entrenarme obviamente para poder llegar al partido. Yon esas cosas, ¿sabes? O sea, posiblemente mentalmente me habría venido mil veces mejor quedarme en casa con mi familia, hasta con mi abuela, hasta con mi madre, pero al final...", cuenta el 'Maguito'.

Su futuro y cómo llevó jugar pocos minutos en la recta final de curso

"Ojalá que el Betis me deje estar mucho tiempo aquí, eso sería increíble. Sé que la exigencia que hay aquí, yo lo sabía desde el principio cuando llegaba, la exigencia que iba a haber, la competencia que iba a tener. Empecé jugando mucho, luego no jugué mucho y al final me llevé muchos partidos que a lo mejor no jugué, pero yo sabía que podía ser perfectamente. Cuando tomé la decisión de venir, sabía la competencia y el nivel de jugadores que iba a haber. Eso no me pilla por sorpresa, yo lo sabía, y aun así lo tenía claro que quería, porque te hace crecer como jugador, te hace crecer como persona y, joder, que al final estás en un club que acabamos de meternos en Champions, ¿sabes? Es algo increíble. O sea, tú mejor que nadie lo sabes. Osea, que vosotros hicisteis posiblemente cuando estabais muchas cosas para poder estar en Champions y el fútbol a lo mejor no te lo da, no te da el premio de tener la Champions o de lo que sea, y ahora, por ejemplo, tenerlo... Estás en un club en el que cualquiera querría jugar".