De la Fuente no se olvida de Ávaro Fidalgo pese a 'fichar' por México: "Lo celebramos"

El seleccionador nacional recuerda que el actual centrocampista del Real Betis fue internacional español en categorías inferiores, si bien ase alegra de que ahora pueda disfrutar del Mundial con el combinado azteca

Justo el día en el que firmó por el Real Betis, en el último suspiro del pasado mercado invernal, Álvaro Fidalgo cumplió los cinco años de residencia ininterrumpidos en México, condición indispensable según la normativa de la FIFA para poder jugar con su nueva selección, después de que ya hubiese obtenido la nacionalidad azteca previamente, en diciembre de 2024. Con el beneplácito, por tanto, del máximo organismo futbolístico internacional, no tardó Javier Aguirre en convocarlo. Lo hizo en la primera oportunidad que tuvo, en el parón de marzo, siendo titular entonces en sendos amistosos ante Portugal y Bélgica. Suficiente para ganarse un sitio el Mundial.

El debate en torno a Álvaro Fidalgo: sus números en el Real Betis

No ha faltado el debate, sin embargo, en torno a la figura del 'Maguito'. Por un lado, algunos han cuestionado si realmente se encontraba en su mejor momento, pues apenas contó en realidad para Manuel Pellegrini en la recta final del campeonato. Tras el importante protagonismo que tuvo a su llegada, con cinco titularidades consecutivas en LaLiga y gol incluido en El Gran Derbi, el centrocampista solo participó en tres de los diez últimos choques del torneo liguero, acabando finalmente el curso con 749 minutos repartidos en 13 encuentros, contando tres en la Europa league y uno en la Copa del Rey.

Pero más allá de sus números, también se mira con lupa su procedencia. Si bien para la inmensa mayoría no es ningún problema que no haya nacido en México, algo que tampoco han hecho Santiago Giménez ni Julián Quiñones, oriundos de Argentina y Colombia respectivamente, otro español naturalizado mexicano como Marc Crosas tuvo que salir a la palestra para defender al jugador verdiblanco.

Mientras tanto, Aguirre ha demostrado su confianza en el futbolista asturiano en los dos encuentros de preparación ante Australia y Serbia, al incluirlo en el once en ambos casos. Y ahora, además, ha recibido también los elogios de Luis de la Fuente, que pese a haber perdido a un potencial jugador seleccionable se alegra por su nuevo estatus en un país al que elogia. "México es fútbol", afirmó.

Los elogios de De la Fuente: "Tengo muy buena opinión"

"Tienen muy buenos jugadores, especialmente Álvaro Fidalgo, que perteneció a las categorías inferiores de la selección española, Creo que llegó a coincidir conmigo en alguna ocasión en categorías sub19, sub18 y sub17. Tengo muy buena opinión de él, mucha valoración. Celebramos que esté jugando y disfrutando del fútbol ahora con México”, señaló el seleccionador español en la rueda de prensa previa al encuentro de este lunes ante Perú en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.

Santi Denia, el técnico que confío en Álvaro Fidalgo

Lo cierto es que en el mediocentro nacido en Oviedo llegó a vestir la camiseta de España en partido oficial en tres ocasiones. Se estrenó con la sub 16 en sendos amistosos ante Hungría en marzo de 2013, cuando ya militaba en la cantera del Real Madrid, después de pasar por las del Real Oviedo y el Sporting de Gijón. Y ese mismo año, en noviembre, dio el salto a la sub 17, participando en otro duelo amistoso contra Alemania. En los tres envites, quien se sentaba en el banquillo español era Santi Denia.

Del Castellón al América: una decisión que cambió su vida

Todo cambio para Álvaro Fidalgo cuando en el mercado de enero de 2021, tras media campaña en el Castellón, decidió hacer las maletas para poner rumbo al América. Primero lo hizo como cedido, pero a final de curso las 'Águilas' no dudaron en adquirir su pase de forma definitiva por dos millones de euros. En el conjunto azteca se convirtió en uno de los jugadores más queridos por su afición, ofreciendo un gran rendimiento que se tradujo en 22 goles y 30 asistencias en 228 partidos. Ese ha sido su pasaporte para regresar a España y debutar en LaLiga y también para cumplir el sueño de estar en un Mundial, aunque sea con otro país, algo que parecía imposible hace solo unos años. Al Real Betis, además, le dejará un pellizco económico por la compensación de la FIFA.