Cuatro béticos y un sevillista pasan la penúltima criba antes del Europeo sub 19

El portero Manu González, el lateral derecho Óscar Masqué, el mediapunta Iván Corralejo y el extremo José Antonio Morante representan a los verdiblancos en la concentración de Las Rozas, mientras que el mediocentro Nico Guillén hará lo propio con los blanquirrojos; la lista definitiva, el 19-J

El seleccionador español sub 19, Paco Gallardo, ha confeccionado una lista de 26 jugadores para la concentración previa al Europeo de la categoría, que se disputa en Gales del 28 de junio al 11 de julio próximos. El míster sevillano dirigirá un último 'stage' de preparación en Las Rozas, para el que contará con cuatro béticos (herederos de Pablo García) y un sevillista, antes de realizar el próximo viernes 19-J los últimos cinco descartes y hacer pública la citación definitiva de 21 expedicionarios a Reino Unido.

Diecinueve de los veintiséis llamados arrancarán este jueves los trabajos en la Ciudad del Fútbol, incorporándose el domingo 14 los siete restantes, que han estado compitiendo hasta el pasado fin de semana con sus respectivos clubes. Cuando ya se conozca la lista definitiva, los elegidos se desplazarán hasta el complejo alicantino de El Albir para iniciar allí el domingo 21 la segunda etapa de la preparación antes de volar el jueves 25 a Gales, donde España debutará tres días más tarde contra la anfitriona.

La lista de 26 jugadores que se concentrarán en Las Rozas

PORTEROS

Manuel González (Real Betis)

Javier Navarro (Real Madrid)

Pau Polo (Villarreal CF)

DEFENSAS

Jesús Fortea (Real Madrid)

Buba Sangaré (Elche CF)

Óscar Masqué (Real Betis)

Mario Rivas (Real Madrid)

Joan Martínez (Real Madrid)

Jorge Salinas (Racing de Santander)

Andrés Cuenca (Sporting de Gijón)

David Cordón 'Davinchi' (Getafe CF)

Diego Aguado (Real Madrid)

CENTROCAMPISTAS

Xavi Espart (FC Barcelona)

Xavi Espart (FC Barcelona) Nico Guillén (Sevilla FC)

Dilan Zárate (Inter de Milán)

Dilan Zárate (Inter de Milán) Thiago Pitarch (Real Madrid)

Quim Junyent (FC Barcelona)

Iván Corralejo (Real Betis)

DELANTEROS

Ousmane Diallo (Borussia Dortmund)

Dani Yáñez (Real Madrid)

José Ángel Gaitán 'Joselillo' (Villarreal CF)

Sergio Esteban (Atlético de Madrid)

Miguel Llorente 'Cubo' (Atlético de Madrid)

Hugo López (Villarreal CF)

José Antonio Morante (Real Betis)

Alexis Ciria (Real Madrid CF).

Defensa de la medalla de plata: fechas y horarios del Europeo sub 19

La selección española de fútbol, que defiende la medalla de plata de su última participación en 2025, debutará en el Europeo sub 19 el domingo 28 de junio (a las 19:00 hora española) ante Gales en en el estadio The Racecourse Ground de Wrexham, partido inaugural de un campeonato que reúne a las ocho mejores selecciones del continente. El miércoles 1 de julio, tocará medirse con Dinamarca en la misma franja horaria (las siete de la tarde aquí), cerrando la 'Rojita' la fase de grupos el sábado 4-J contra Alemania (a las 15:00 horas).

Solo los dos primeros del A y el B accederán a semifinales, que se jugarán el miércoles 8 de julio (a las 17:30 y las 20:00 horas en el Central Park de Denbeigh y el mismo Racecourse Ground de Wrexham, respectivamente). El Bangor City Stadium acogerá previamente (a las tres de la tarde) el duelo entre los dos terceros, cuyo ganador tendrá plaza, junto a los cuatro mejores, en el próximo Mundial sub 20, que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán en 2027. La gran final, en el escenario del estreno de España, a las 20:00 horas del sábado 11-J.