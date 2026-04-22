El plan de Pellegrini con el 'Cucho', Antony e Isco ante el Real Madrid

El 'Ingeniero' recuperará al paulista, sancionado por acumulación en Girona, por lo que este viernes las únicas bajas obligadas podrían ser las de Junior Firpo y Diego Llorente; el siguiente compromiso oficial tras recibir a los de Arbeloa en La Cartuja, a nueve días vista

El triunfo en Montilivi ha aliviado sobremanera le panorama del Real Betis, que llevaba cinco partidos oficiales y siete jornadas de LaLiga sin ganar antes del 2-3 ante el Girona FC. Ahora, asentado un poco más en una quinta plaza de la clasificación que, de momento, sigue valiendo un billete extra para la Champions League, el conjunto heliopolitano recibirá este viernes 24 de abril a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja a un Real Madrid ya con poco más que la honra en juego (eliminado de la UCL y sin opciones casi de pillar al líder Barça) con la firme intención de afianzar su puesto de, al menos, Europa League.

El siguiente compromiso de los verdiblancos será nueve días después (el domingo 3 de mayo a las 18:30 horas en casa contra el Real Oviedo), por lo que, a pesar de que ahora se aprieta el calendario, hay tiempo de sobra luego para recuperar. En la ocasión anterior sin doble exigencia semanal, cuando la cuarta plaza en la fase Liga de la UEL evitó el 'purgatorio' de los dieciseisavos, Manuel Pellegrini apostó durante varias jornadas seguidas por una especie de once de gala que casi no tocó, lo que podría hacer ahora. Sin embargo, surge la duda razonable con tres piezas claves que no atraviesan por su mejor momento, con recambios en algunos casos que vienen de destacar en tierras catalanas.

Isco Alarcón, todavía lejos de optar a la titularidad

Poco más de un cuarto de hora jugó Isco Alarcón en Girona para no arriesgar demasiado en su retorno a los terrenos de juego cinco meses después. De ahí que pensar en una titularidad del costasoleño este viernes, apenas 72 horas después del esfuerzo mencionado, es quimérico. Salvo sorpresa mayúscula, el '22' comenzará de nuevo en el banquillo, encadenando tres citaciones a las órdenes de Manuel Pellegrini, y tendrá probablemente minutos en la segunda mitad, seguramente más que en Montilivi (alrededor de media hora), para ir ganando ritmo y confianza. Nueve días después, en casa contra el Real Oviedo, si todo va bien, el planteamiento de inicio ganará enteros.

Lo del 'Cucho' Hernández no es grave, pero no arriesgará, máxime con Bakambu inspirado

El cambio al descanso este martes del 'Cucho' Hernández fue más por precaución que por una lesión propiamente dicha. Así, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el colombiano arrastra unas molestias leves en la rodilla derecha que no le impidieron entrar en la lista ni ser titular, aunque se reprodujeron tras una contusión por un choque con Vitor Reis. En principio, el '19' llegará muy probablemente a la cita del viernes e, incluso, podría repetir de inicio, si bien no se descarta tampoco que repose ante el buen rendimiento que dio su sustituto en la segunda mitad, Cédric Bakambu, que asistió a Ez Abde en el 1-2 y que protagonizó varios ataques y desmarques prometedores.

Antony, habilitado y descansado, pero Rodrigo Riquelme fue el héroe en Montilivi

Por lógica, Antony Matheus dos Santos, que no estuvo el martes por acumulación de amonestaciones ante el Girona FC y que pudo descansar por tanto para recuperarse de la pubalgia que arrastra desde diciembre de 2025, será titular este viernes contra el Real Madrid en el flanco derecho del ataque del Real Betis. Sin embargo, descartando casi del todo que Manuel Pellegrini repita con dos mediapuntas y uno escorado a ese lado, el ocupante del extremo diestro en la segunda mitad del encuentro en Montilivi fue el gran artífice del 2-3 final, que anotó a pase de Ez Abde, por lo que, en caso de concederle más descanso el 'Ingeniero' al paulista, tendría recambio a priori de garantías.