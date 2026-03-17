'Poliki, poliki': la Real Sociedad aprieta a Celta y Betis en la lucha por la Champions

El conjunto donostiarra está a tan solo seis puntos de la quinta plaza y todavía tiene que enfrentarse al Betis en Anoeta; su calendario en este tramo final invita a ser optimista para luchar por ello hasta la última jornada

¿Quién le iba a decir a cualquier aficionado de la Real Sociedad en diciembre que iba a acabar la temporada con tanta ilusión? La llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo donostiarra en Navidades ha sido toda una revolución, el mejor regalo posible de Reyes para la hinchada txuri urdin, que ha pasado de ver cómo su equipo penaba por la zona baja y coqueteaba con el descenso de la mano de Sergio Francisco, a meterse en la final de la Copa del Rey, volver a puestos europeos en LaLiga y por qué no soñar con el premio gordo... la Champions League.

Siendo realistas, es altamente complicado que la Real Sociedad pudiera acabar dando el sorpasso a Celta y sobre todo a Betis, que es el claro favorito a acabar en esa quinta plaza que ahora mismo daría a España ese billete extra para la Champions League pero matemáticamente es más posible que nunca.

La Real Sociedad se encuentra, a falta de 30 puntos por jugarse en LaLiga, a seis puntos del Real Betis y a tres del Celta de Vigo. Las posibilidades del conjunto txuri urdin irán en aumento o en descenso en función también de lo que puedan avanzar Betis y Celta en la Europa League, que este jueves se juegan el pase a los cuartos de final de la competición ante Panathinaikos y Olympique de Lyon respectivamente.

Si ambos conjuntos avanzan de ronda irán acumulando más minutos y eso podría repercutirle en el rendimiento en LaLiga, lo que podría aprovechar una Real Sociedad que ya no tiene más partido intersemanales aunque sí la ilusionante final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid el próximo sábado 18 de abril, que de ganarla además le aseguraría una plaza en la próxima edición de la Europa League. Pero evidentemente, la Real Sociedad no va a desperdiciar la oportunidad de luchar por esa quinta plaza si se le acaba presentando y es que el calendario invita a ello.

El calendario de la Real Sociedad en LaLiga hasta final de temporada

Dejando a un lado la final de Copa, a la Real Sociedad le quedan por delante 10 partidos en LaLiga para intentar sumar el máximo de puntos posibles y tiene un calendario, a priori, no complicado pues tan solo se tiene que enfrentar a cuatro de los equipos que están entre los diez primeros, y uno de ellos es el Betis, un enfrentamiento que podría ser ante un rival directo en la jornada 35.

Ahora mismo tiene perdido 'golaverage' con los verdiblancos, contra los que perdieron 3-1 en La Cartuja, pero todavía debe jugar el choque de Anoeta, que podría ser clave para esa batalla. Sí que ha jugado los partidos frente al Celta (1-1 y 3-1) a los que gana el 'golaverage' particular, sin duda una buena noticia en caso de empate.

Seis rivales, de la zona baja

Los dos partidos más duros que le quedan a la Real Sociedad son ante el Villarreal, cuarto clasificado, este mismo viernes, y frente al Betis, el fin de semana del 10 de mayo. En Anoeta, además de a los heliopolitanos, recibirán a Levante, penúltimo; Alavés, decimoséptimo; Getafe, noveno; y Valencia, décimocuarto. A domicilio tienen que visitar a Villarreal, cuarto; Rayo Vallecano, décimotercero; Sevilla, décimoquinto; Girona, duodécimo; y Espanyol, octavo, en la última jornada.

Seis de esos 10 encuentros son ante rivales que están entre los nueve últimos clasificados, aunque ya sabemos cómo se las gastan los equipos de abajo cuando llegan las últimas jornadas, que siempre suelen dar sorpresas, aunque también cabe la posibilidad de que lleguen ya con su objetivo de la permanencia cumplido. Sea como fuere, Matarazzo prefiere ir como tapado y recurre al Euskera en este caso y su 'poliki, poliki', o lo que es lo mismo, poco a poco...