Take Kubo vuelve más fuerte que antes de su lesión: "﻿Ya estoy corriendo más rápido que algunos jugadores, así que dentro de poco volveré"

El extremo japonés, que se lesionó a mediados de enero, está muy cerca de reaparecer para ayudar a la Real Sociedad, siendo el partido de Levante la posible fecha clave; además, el txuri urdin ha elogiado la inteligencia de Matarazzo: "Podía dedicarse a temas del mundo de bancos"

Reconocía Pellegrino Matarazzo que la vuelta de Take Kubo podría producirse tras el parón de selección de finales de marzo, momento en el que comenzaría a entrenar con el equipo para tener sus primero minutos tras su lesión frente al Levante, apenas dos semanas antes de la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en La Cartuja. "Take Kubo empezará a entrenar con el equipo en el parón de selecciones y lo está haciendo muy bien. Está progresando muy bien con su entrenamiento de rehabilitación y esperamos tenerlo con la plantilla y ojalá pueda ser una opción para el partido contra Levante", afirmaba el técnico estadounidense.

La Real Sociedad no quiere asumir más riesgos de la cuenta con uno de sus mejores futbolistas, conscientes de que puede ser un refuerzo de lujo para el tramo final de la temporada donde hay mucho en juego, aunque si fuera por el japonés, estaría de vuelta mucho antes. Así lo reconocía el propio futbolista en la previa del Real Sociedad-Osasuna de anoche en Anoeta.

"Entre todos lo estoy llevando bastante bien. Me fui a Japón unos días para recuperarme bien, después aquí con los fisios, los readaptadores, todo muy bien, y estoy recortando un poquito de plazo", desvelaba el nipón en los micrófonos de DAZN, donde preguntado precisamente sobre ese partido del Levante como posible día para volver al campo, dijo: "No sé. Bueno, si el míster dice para el Levante, pues hay que intentar estar para el Levante, ¿no? Así va, así funcionan las cosas aquí".

Eso sí, el japonés no quiere ni oír la palabra 'descanso', algo que ha tenido de sobra desde que se lesionara el 18 de enero. "He descansado mucho ya, creo que el equipo está bien, pero siempre quiero aportar este plus, y cuanto más pronto pueda aportar el equipo mejor", incidía el extremo txuri urdin, que cada día que pasa se va notando mejor y más cerca de volver: "Sí, tengo sensaciones buenas. Ya estoy corriendo más rápido que algunos jugadores, así que dentro de poco volveré". En cuanto al ilusionante objetivo de la Copa del Rey, Kubo dijo: "Bueno, primero los partidos de la Liga, que son muy importantes para seguir en esta dinámica positiva, y después ya veremos".

La llegada de Matarazzo

"Con 'coach', que yo le llamo 'coach', pues... Tenemos en común que él tuvo a dos jugadores japoneses, y se lleva muy bien, ¿no? Conmigo también se lleva muy bien, y también tiene buena relación con Kita, que es el del Sanse, y siempre me dice que, durante vacaciones, que ya fue a Japón, pero que quiere repetir".

Cómo lleva el Euskera

"En Euskera nos cuesta, nos cuesta. A mí un poco menos que él, pero bueno, él también yo creo que es muy listo. Me contó Endo (coincidió con Matarazzo en el Sttutgart), que es mi compañero de la selección, que era muy listo, que se podía dedicar a temas del mundo de bancos. Me han dicho que es de los mejores entrenadores y más listos que conoció, y lo estoy notando".