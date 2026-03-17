Enfado por el 'desprecio' a Antony y respiro para el Betis

La decisión de Ancelotti de dejar fuera a la estrella verdiblanca ha provocado críticas en su país, sobre todo por la entrada de un exbético, pero en La Palmera resulta un alivio por su necesidad de parar

Como ya se apuntaba en los días previos desde Brasil, Antony no entró en la convocatoria de Carlo Ancelotti para los dos próximos compromisos de la selección canarinha, la previa a la definitiva para el Mundial, que se dará a conocer probablemente el 19 de mayo.

Aunque lo ha vigilado durante los últimos meses por sus notables números en el Betis y pese a la grave lesión de Rodrygo Goes, el seleccionador brasileño no ha considerado al extremo verdiblanco y ha apostado por el futbolista del Bournemouth Rayan, a la par que le otorgó esperanzas a Neymar.

Una decisión que ha provocado división de opiniones e incluso malestar en un sector de la hinchada verdeamarelha, que no entiende que Carletto haya preferido determinados nombres para los costados antes que al jugador heliopolitano, que este curso suma ocho tantos y 11 asistencias.

Críticas por citar antes a Luiz Henrique que a Antony

De ese modo, hay voces que apuntan que Antony ha hecho más méritos a día de hoy para estar en la selección que el exbético Luiz Henrique, ahora en las filas del Zenit tras brillar en el Botafogo, al que llegó procedente del Benito Villamarín.

De ese modo, en redes se han publicado diferentes mensajes criticando esta elección de Ancelotti: "Luiz Henrique sigue siendo convocado principalmente por la temporada 2024 con el Botafogo. Porque, si dependiera de lo que ha demostrado en el Zenit, ni siquiera estaría entre los candidatos para la preselección. Mientras tanto, Antony está teniendo una gran temporada en el Betis, el club donde el mismísimo Luiz Henrique fracasó. Es difícil comprender los criterios de Carlo Ancelotti". No en vano, el exbético solo suma dos goles y dos asistencias en el club ruso.

Descanso para Antony en el parón

Malestar que en ningún caso se ha extrapolado a las huestes verdiblancas, más bien todo lo contrario, porque para el Betis supone realmente un alivio que Antony no se marche con Brasil en el próximo parón internacional. Y es que la estrella heliopolitana continúa con sus molestias y cada vez es más evidente que le afecta en su puesta en escena por lo mucho que le limita para maximizar sus virtudes.

Por ello, el parón de dos semanas le vendrá bien para parar y poder descansar en Sevilla de cara a recuperarse para la recta final de la temporada, en la que debe ser fundamental para los intereses heliopolitanos. El viaje y la posibilidad de acumular minutos habría desgastado más al jugador en un tramo clave, si bien, obviamente, Antony habría querido entrar en la penúltima lista de cara al Mundial.