Antony ya vale el doble de lo que costó, Abde y Natan elevan las subastas

La última actualización de los valores de mercado de 'Transfermarkt' amplía la diferencia del paulista como el verdiblanco de más valor del plantel; el marroquí y el ex del Nápoles ya son segundo y tercero en solitario

Antony Matheus dos Santos sigue siendo el jugar del Real Betis con mayor valor de mercado, según la web especializada 'Transfermarkt', que ahora lo tasa en 40 millones de euros, diez más de lo que costaba hasta este 16-M y casi el doble de lo que pagaron los verdiblancos con hacerse con él en propiedad el pasado verano. Entonces, el Manchester United recibió 22 millones de euros fijos y pactó otros cuatro en variables por el '7', pues el 50% de los derechos económicos cedidos a los mancunianos se refieren, en realidad, a una hipotética plusvalía.

El incremento de precio para el paulista es uno de los diez mayores de LaLiga, por detrás, eso sí, de los 30 millones del culé Fermín López (de 70 a 100); los 20 millones del villarrealense Pape Gueye (de 20 a 40) y el barcelonista Marc Bernal (de 10 a 30); los 17 millones del madridista Thiago Pitarch (ahora 20); los 15 del merengue Gonzalo García (30); los 13 del colchonero Marc Pubill (28); y los 12,5 del celtiña Miguel Román. Una decena suben igualmente los azulgranas Pedri González (150) y Joan García (40), y el 'groguet' Alberto Moleiro.

De la plantilla bética destacan también las revalorizaciones de Ez Abde y Natan de Souza, afianzados en solitario como el segundo y el tercer futbolistas más caros, respectivamente. El internacional marroquí pasa de 20 millones de euros a 30, mientras que el zaguero brasileño, que costaba 20 como Sergi Altimira, se separa ya hasta los 25. Dos futbolistas que se consolidan como activos en el mercado de un Real Betis que necesita cerrar el ejercicio con una gran venta y que lógicamente escuchará ofertas, entre otros, por ellos dos.

El único fichaje invernal, Álvaro Fidalgo, evoluciona desde los 8,5 millones de euros de cuando llegó a los 10 actuales, mientras que Aitor Ruibal cambia de 3,5 millones a cuatro. Da un salto importante también, coincidiendo con su continuidad, un Álvaro Valles que, tras un año en el ostracismo como portero de la UD Las Palmas que pagó también en cuanto a su tasación pública, se coloca 3,5 millones arriba (hasta los seis). Se mantienen con 18 millones el 'Cucho' Hernández y, con 12, Sofyan Amrabat y Valentín Gómez.

Lo Celso, en el otro extremo: sale en la foto de los más devaluados

Si Antony Matheus dos Santos, Ez Abde y Natan de Souza representan las mayores subidas en tasación tras la última revisión de 'Transfermarkt', apareciendo el paulista en el 'Top 10' de revalorizaciones en LaLiga, en el otro extremo se sitúa Giovani Lo Celso, que pierde cinco millones de euros y también sale en la foto, pero de los más devaluados. El rosarino ha pasado a valer, según la web especializada, diez millones, todavía el doble de lo que costó recuperarlo a los verdiblancos, que se demuestra que saben comprar bien y, sobre todo, en el momento más oportuno. También se deprecian Pablo García (de 10 a 8 millones), Rodrigo Riquelme (de 8 a 6) y Junior Firpo (de seis a cinco millones).