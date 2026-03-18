Los 'griegos' saben que no les valdrá el 1-0: "No vamos a poder aguantar la presión"

Tanto el técnico, Rafa Benítez, como el mediocentro Pedro Chirivella avisan de que el Panathinaikos deberá "marcar" en La Cartuja para tener opciones de pasar: "Ofensivamente, tendremos que ser capaces de generar"

Rafa Benítez, el entrenador del Panathinaikos griego, ha calificado como "un partido muy importante para los dos equipos" el de la vuelta de los octavos de final de la UEL que disputan este jueves a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja, ya que percibe "similitudes" entre los dos contendientes. Así, el madrileño señaló en la rueda de prensa previa al entrenamiento oficial en el escenario del choque que "el Real Betis quiere pasar", porque este torneo es "un gran estímulo para ellos", mientras que el conjunto ateniense desea "volver a ser protagonista en Europa, como lo fue el club en el pasado".

Además, el ex del RC Celta destacó "otras similitudes" entre ambos, como "los aficionados apasionados" que tienen "los dos equipos" que portan, "incluso, colores similares" y, por ese motivo, cree saber "cómo afrontar" este encuentro "a nivel emocional", lo que no ha querido desvelar "para no dar pistas". Rafa Benítez considera que "el Betis es un equipo que tiene buenos futbolistas, con calidad, velocidad, desequilibro" y que están "acostumbrados a manejar el balón", ante los que él pretende oponer "solidez" para "ser un equipo equilibrado", que no sólo "deberá defender" la renta de la ida.

"También debemos manejar el balón para que ellos sufran en defensa. Tenemos que marcar, porque, si no, no vamos a poder aguantar la presión. Queremos defender bien y marcar, buscamos ese equilibrio", terminaba Benítez, que estuvo acompañado ante los medios por el valenciano Pedro Chirivella, ya recuperado de su lesión y previsible alta de los del 'Trébol' en la 'sala de máquinas' del actual cuarto clasificado de la Super League 1 helena.

Chirivella: "Será clave mantener la fluidez que estamos mostrando"

El centrocampista del Panathinaikos Pedro Chirivella dijo este miércoles que una de las "claves para pasar" la eliminatoria de octavos de final de la Liga Europa ante el Betis en La Cartuja "va a ser mantener la fluidez" que está "mostrando" el conjunto griego, que defenderá el 1-0 logrado en Atenas, aunque cree que la clasificación se sustentará en "hacer partido completo" y ser "ofensivamente capaces de generar" para vivir "la gran noche que el club se merece", ya que el "Panathinaikos nunca se ha clasificado" en ninguna eliminatoria "contra un equipo español" hasta el momento.

"Sabemos de la importancia del partido, va a ser duro y largo, pero creo que el equipo tiene las condiciones para hacer daño. porque llegamos con confianza", añadió el futbolista valenciano, que llegó a Grecia el pasado verano procedente del Nantes francés. Chirivella salió muy joven de España para formarse en clubes ingleses, por lo que "será la primera vez" que juegue un encuentro de competición europea en España, "contra un gran equipo que tiene una afición enorme. Es un partido con el que todo futbolista sueña", apostilló.

El futbolista del Panathinaikos recalcó, en declaraciones recogidas por la Agencia Efe, los "muchos puntos fuertes" del Betis, frente al que "habrá que hacer un partido en la línea de la ida", cuando su equipo pudo "defender en bloque, pero también es importante amenazar" para poder vivir "una gran noche con los aficionados que se van a desplazar".