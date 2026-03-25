Pablo García manda un mensaje a Pellegrini, otro al Sevilla y revela sus planes de futuro: "Ganar la Europa League y jugar la Champions con el Betis"

Ni se le pasa por la cabeza marcharse de su casa. El canterano ha concedido una entrevista desde la concentración con la selección española sub 21, después de convencer a David Gordo con un espectacular regreso al Betis Deportivo que espera que también le sirva para recuperar la confianza de Manuel Pellegrini

Dos tantos en el Derbi Chico con victoria frente al Sevilla Atlético (3-1), un gol en la abultada derrota contra el CE Europa (5-2) y otra diana más en el triunfo del pasado viernes ante el Hércules CF (2-1). El regreso al Betis Deportivo de Pablo García ha tenido un efecto inmejorable para el club verdiblanco y para el propio canterano, que se ha enchufado después de pasar al ostracismo absoluto en el primer equipo en este inicio de 2026 y se ha venido arriba viendo que se ha convertido en la principal esperanza de salvación para el filial. Así ha vuelto a contar con la confianza del seleccionador español sub 21, David Gordo, y ahora se centra en volver a convencer a Manuel Pellegrini.

Con ambición y autocrítica, el prometedor atacante de 19 años ha repasado este cambio de plano desde la concentración con la 'Rojita' en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), donde este miércoles se ha ejercitado por tercera vez antes de viajar el jueves a Larnaca para disputar el viernes frente a Chipre el primero de los dos duelos de la Fase de Clasificación para el Europeo sub 21 del próximo verano. España, que es líder de su grupo con pleno de 15 puntos, cerrará esta 'Ventan FIFA' recibiendo a Kosovo, el martes 31 en Alcalá de Henares (Madrid).

Pablo García quiere trasladar el 'fútbol de plazoleta' a la elite

"Yo intento jugar siempre como yo sé, me da igual el escenario. Me gusta ser descarado, me gusta driblar e intentar este tipo de recursos. A mí me gusta el fútbol de calle, me gustaba salir a la plazoleta a jugar. Es lo que llevo haciendo desde pequeño y creo que es clave para poder jugar al máximo nivel", ha explicado este miércoles Pablo García sobre su hiperactividad en el terreno de juego durante una entrevista concedida a Radio Marca en la que ha remarcado su condición de bético hasta la médula.

"Soy bético desde siempre, estoy en el club desde los 7 u 8 años e iba al estadio con mi padre desde que era chico. Hemos estado en todas las zonas del campo y, ahora, poder jugar ahí es un sueño. Desgraciadamente, no lo piensas en el momento porque todo va muy rápido pero de vez en cuando echas la mirada atrás y uno está orgulloso de lo que ha vivido, pero también por lo que queda por vivir", ha añadido el talentoso canterano verdiblanco.

El canterano del Betis acepta este paso atrás "para dar dos hacia adelante"

"Estoy tranquilo. A veces hay que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante. Me están viniendo bien estos partidos con el filial, porque sigo compitiendo en la misma línea que he tenido toda la vida. Con ganas e ilusión de que el míster (Manuel Pellegrini) siga confiando en mí. Lo importante es seguir trabajando y confiar", ha manifestado Pablo García, que además de esos cuatro tantos consecutivos con el Betis Deportivo suma otros dos con el primer equipo, en Copa del Rey ante el modesto Atlético Palma del Río, en el que fue su estreno goleador con los mayores. En su rueda de prensa del pasado sábado, el chileno le elogió, aunque luego no le convocó para Bilbao.

"El tema mental es lo más importante. Si no estás bien mentalmente, el resto no fluye. Tengo mucha ayuda de las personas que me quieren y mucha fe en mí mismo. Sigo pensando que todo irá a mejor, tengo personas cerca que me quieren y me transmiten esa buena vibra para ir a jugar con una sonrisa", ha expresado el internacional sub 21, en una reflexión muy madura para su edad, sobre esa necesidad de mantener la calma y elegir bien el entorno cuando las cosas no salen como esperas.

Sus planes de futuro: ganar la Europa League y jugar la Champions con el Betis en la 26/27

"Siempre he pensado sólo en el Betis. Ahora mismo es lo único en lo que pienso es en el día a día con el Betis, que es el que me da de comer y es el sitio donde me gustaría estar siempre. Es el club donde quiero estar. Tengo esa paciencia y tranquilidad de saber que estoy trabajando bien y pensar que el míster algún día va a ponerme como titular o darme algunos minutitos que ya hace tiempo que no tengo".

"¿Mis sueños por cumplir? Bueno, esta temporada, ganar la Europa League sería un sueño. El Betis nunca lo ha conseguido y formar parte de eso sería algo increíble. Y luego, la Champions, queremos clasificarnos por Liga o ganando la Europa League. Es lo que todos deseamos", ha explicado Pablo García sobre sus aspiraciones, antes de concluir empatizando con el mal momento que vive el eterno rival.

El mensaje de Pablo García al Sevilla FC: "Saldrán de esta y volverán a estar cerca de nosotros"

"Ellos están pasando por un momento que le toca a todos los equipos grandes, el Betis también estuvo en Segunda y en posiciones muy alejadas de las deseadas. Seguramente se repondrán, porque son un club bastante grande, y en poco tiempo volverán a estar cerca de nosotros". Esas han sido las palabras que el jovencísimo canterano verdiblanco ha dedicado al Sevilla FC, que está a sólo tres puntos del descenso y acaba de anunciar a Luis García Plaza como su noveno entrenador diferente en menos de cuatro años.