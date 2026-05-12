Carlos de Roa, avisado por si la fiebre de Ricardo Rodríguez le impide seguir en la lista

No era oficial aún al cierre de esta edición la salida del internacional suizo, que se decidirá a mediodía del martes, aunque el lateral zurdo natural de Dos Hermanas podría entrar en su tercera convocatoria, primera en LaLiga

Ricardo Rodríguez, que pidió el cambio el sábado en Anoeta por una ligera molestia física pero que seguía siendo duda realmente ante el Elche CF por un proceso febril, podría caerse finalmente de la lista de convocados para este martes, aunque en la víspera el propio Manuel Pellegrini aseguraba que, "en principio, está bien", por lo que "no debería tener problemas para estar" entre los citados, lo que ocurrió unos minutos después de la comparecencia del chileno en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El internacional suizo se encuentra más o menos indispuesto, aunque su salida de entre los elegidos, pese a lo publicado por algunos medios, no está confirmada.

Sí es cierto que está avisado por si acaso Carlos de Roa, que se ejercitaba de nuevo este 11-M a las órdenes del 'Ingeniero' junto a Óscar Masqué, como en vísperas de la visita a la Real Sociedad y como han ido haciendo posteriormente los centrales Emmanuel N'Goran y Jorge Oreiro, el también lateral zurdo Darling Bladi, así como este inicio de semana el extremo Rafa Oya. Ninguno de ellos ingresó entre los 23, aunque, según pase la noche Ricardo Rodríguez y se compruebe por la mañana cómo ha sido su evolución, el juvenil nazareno podría convertirse a mediodía en un recambio que, hay que recalcar, aún no es oficial.

Sería la tercera llamada con los mayores de Carlos de Roa a sus 18 años. Renovado a finales del año pasado hasta el 30 de junio de 2028, aunque con dos años más opcionales por parte del Real Betis, ya estuvo en el banquillo en las visitas de Europa League al Dinamo de Zagreb y el PAOK de Salónica, gracias a su condición de canterano de larga duración, pero no se ha estrenado con Manuel Pellegrini. Formado desde prebenjamín a alevín en Los Bermejales, se marchó para regresar en cadetes y no cambiar de colores más que durante la cesión al asimilado Calavera CF en su primer año juvenil.

Puede ser el 26º que promociona desde la llegada de Manuel Pellegrini

Hasta el momento, el de José Antonio Morante en enero ante el PAOK de Salónica ha sido el último estreno desde el filial o el juvenil que propicia Manuel Pellegrini, que ya ha propiciado 25 promociones desde que llegara en 2020, muchas de ellas puntuales, eso sí. Se quedaron con las ganas el citado Carlos de Roa (citado contra los griegos y el Dinamo de Zagreb), así como el delantero Rodrigo Marina, que viajó a Tesalónica, el Metropolitano y Son Moix, pero sin jugar.

La lista es ingente: el portero Fran Vieites; los defensas Ángel Ortiz, Pablo Busto, Fran Delgado, Kike Hermoso, Nobel Mendy, Félix Garreta, Ricardo Visus, Sergio Arribas, Darling Bladi, Xavi Pleguezuelo y José Calderón; los centrocampistas Paul Akouokou, Rodri Sánchez, Enrique Fernández, Ginés Sorroche, Dani Pérez, Mateo Flores, Iván Corralejo y Carlos Guirao; y los atacantes Juan Cruz, Assane Diao, Jesús Rodríguez, Pablo García y el citado Morante.