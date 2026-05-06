De Roa, nuevo invitado para un lateral zurdo que apunta al pleno... y la revolución

Si el martes era Bladi el que trabajaba con los mayores por el trabajo específico de Ricardo Rodríguez y la falta de ritmo de Junior, el canterano de Dos Hermanas potenciaba un costado que este curso ha albergado la reubicación de Valentín Gómez

La segunda sesión de trabajo de la semana en Los Bermejales discurrió con pocas novedades respecto a la víspera, cuando el lateral izquierdo acaparó la atención. Apunta a que los dos ocupantes natos de esa demarcación, Ricardo Rodríguez y Junior Firpo, estarán en condiciones de viajar el viernes a San Sebastián para jugar, si fuera necesario, contra la Real Sociedad, aunque el internacional suizo realizó trabajo específico y el hispano-dominicano sumó una sesión más con el grupo tras superar su última lesión muscular en uno de sus muslos.

Darling Bladi, suplente de Ian Forns en estos momentos en el filial de Dani Fragoso, que lucha sobre la bocina por la permanencia en el Grupo 2 de Primera RFEF, promocionaba para completar ejercicios y partidillos, mientras que este miércoles fue el turno del juvenil Carlos de Roa. El nazareno, una de las joyas de la cantera verdiblanca, se erige en el último invitado para un costado que se ha convertido en un quebradero de cabeza para el cuerpo técnico, que ha utilizado ahí al central zurdo Valentín Gómez en varias ocasiones, y la dirección deportiva, que planea una revolución el próximo verano, seguramente con doble incorporación.

Bartra y Ortiz, únicas ausencias obligadas en Anoeta; Pablo García, con el filial

Aparte de Pablo García, que volvió a ejercitarse a las órdenes del técnico del Betis Deportivo para la preparar la trascendental visita del domingo 10-M a las 18:45 horas al Estadio Enrique Roca para medirse con un rival directo por la salvación, el Real Murcia, las dos únicas bajas obligadas de la primera plantilla para la visita sabatina a la Real Sociedad seguirán siendo la de los zagueros Marc Bartra y Ángel Ortiz, que se pierden ya lo que resta de campaña. Junto con Junior Firpo, tanto a Antony Matheus dos Santos como Isco Alarcón se les pudo ver a pleno rendimiento.

La posesión, clave ante la Real Sociedad

En los quince minutos abiertos a los medios gráficos, aparte de la típica charla inicial y la carrera continua para soltar los músculos, pudo verse un ejercicio en el que los participantes, repartidos en equipos e identificados con petos, jugaban a pasarse el balón intentando no perderlo. Una lucha por la posesión que será importante el sábado ante un Real Sociedad que rozó el 60% ante el eterno rival y que basa gran parte de sus opciones en controlar el partido. También el Real Betis, siempre presente en el partido que más juego efectivo produce y que, eso sí, presume de ser todo un especialista en transiciones y contragolpes.