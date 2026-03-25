30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 26 de marzo de 2026

La presentación de Luis García como nuevo técnico sevillista abre la portada de ESTADIO para este jueves 26 de marzo, con sitio también para los movimientos de cara a verano de Sevilla y Betis

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 26 de marzo de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 26 de marzo de 2026.ED

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 26 de marzo de 2026.

- "PREPARADO DE SOBRA"

En su presentación como nuevo entrenador del Sevilla, Luis García Plaza se mostró convencido de que está listo para este desafío y que revertirá la situación, para lo que pidió máximo compromiso al equipo y que "transmita" para conectar al sevillismo

- CONGELA EL FICHAJE DE PATRIK MERCADO POR SU LESIÓN

Cordón explica que el principio de acuerdo para su incorporación en verano queda a expensas del reconocimiento médico y que decidirán en junio

- KAIKI BRUNO, BAJO EL RADAR PARA EL CARRIL ZURDO

El Betis prepara una revolución en la banda y habría enviado emisarios para espitar en directo al futbolista del Cruzeiro, convocado por Carlo Ancelotti

- MALESTAR BÉTICO POR LÓMONACO Y PASO ATRÁS

Las filtraciones de los encuentros para avanzar el fichaje del central, "encantado" con esta vía, han molestado al Betis y frenado por ahora la operación

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