La presentación de Luis García como nuevo técnico sevillista abre la portada de ESTADIO para este jueves 26 de marzo, con sitio también para los movimientos de cara a verano de Sevilla y Betis

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 26 de marzo de 2026.ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 26 de marzo de 2026.

En su presentación como nuevo entrenador del Sevilla, Luis García Plaza se mostró convencido de que está listo para este desafío y que revertirá la situación, para lo que pidió máximo compromiso al equipo y que "transmita" para conectar al sevillismo

Cordón explica que el principio de acuerdo para su incorporación en verano queda a expensas del reconocimiento médico y que decidirán en junio

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Las filtraciones de los encuentros para avanzar el fichaje del central, "encantado" con esta vía, han molestado al Betis y frenado por ahora la operación