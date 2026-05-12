30 aniversario

La portada de Estadio Deportivo para este miércoles 13 de mayo de 2026

El equipo que entrena Manuel Pellegrini derrota al Elche CF por 2-1 y se asegura jugar la próxima edición de la UEFA Champions League cuando aún faltan dos jornadas para que termine LaLiga. Por su parte, el Sevilla FC se mide al Villarreal CF en un partido que debe ganar para no sufrir en la recta final de temporada

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La portada de ESTADIO Deportivo para este miércoles 13 de mayo de 2026.Lince Photos

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La portada de ESTADIO Deportivo para este miércoles 13 de mayo de 2026.

Real Betis 2-1 Elche CF: A lo grande

El Real Betis se clasifica para disputar la próxima edición de la UEFA Champions League después de derrotar al Elche CF, gracias a un golazo de Fornals, y tras la derrota del RC Celta, que ya no lo puede alcanzar, frente al Levante por 2-3. El equipo que entrena Manuel Pellegrini lo logra cuando faltan dos jornadas para que termine LaLiga.

Villarreal CF - Sevilla FC: A ganar y pasar página

Con Sergio Ramos a punto de comprar el club, el equipo de Nervión se centra en derrotar al Villarreal para no sufrir en este final de campaña.

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