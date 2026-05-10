Una jornada redonda para el Barça, que derrotó a su eterno rival para proclamarse campeón de LaLiga; prometedora para el Betis, que se mete por sexto año seguido en Europa y acaricia la Champions; y esperanzadora para el Sevilla, que se aleja del descenso en un momento clave

El 'Cucho' Hernández acude a felicitar a Ez Abde por su tanto en Anoeta.IMAGO

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 11 de mayo de 2026:

- SIEMBRA Y YA RECOGE

El Betis certifica matemáticamente a tres jornadas del final su sexta clasificación consecutiva para competición continental y, si el Rayo no gana este lunes al Girona, asegurará la Europa League; incluso, aunque sólo si vence dos partidos más no tendría que mirar a Vigo, puede ser de Champions el martes si cae el Celta en Balaídos con el Levante y los de Pellegrini se imponen en casa al Elche

- UNA PAREJA DE ASES PARA GARCÍA PLAZA

Quinto tanto (de nueve) saliendo desde el banquillo para Akor Adams, al que asistió ante el Espanyol un Alexis Sánchez que suma seis participaciones de gol (4+2) y, cada vez que aparece, su equipo no pierde: cuatro victorias y dos empates

- DONDE MÁS DUELE/GUSTA

El Barça resuelve pronto el 'Clásico' ante el Real Madrid (2-0) para cantar el alirón y amarrar el título de LaLiga en la jornada 36ª.