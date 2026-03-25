García Plaza se ve "preparado de sobra" y "convencido" de sacarlo adelante: pide que su equipo "transmita" y promete "exigencia y cariño"

El nuevo entrenador blanquirrojo no da pistas sobre su estilo al Oviedo y expresa con rotundidad su confianza en el éxito de su aventura

"Hola a todos, buenas tardes. Perdón por mi voz, pero está un poco ahí tocada del entrenamiento. Quiero expresar dos cosas sobre todo. Sé de la situación por la que estoy aquí, sé de la situación que hay, pero eso no quita que tenga una ilusión grandísima, que tenga una motivación grandísima para intentar llevar a buen puerto al equipo. Creo que hoy la gente que ha podido ver el entrenamiento, hablo de la gente del club, ha visto todo lo que quiero transmitir. Quiero que seamos un equipo que transmita desde el primer día, que note que arrastra a nuestra gente", comenzaba diciendo Luis García Plaza durante su presentación.

"Yo me acuerdo de cuando venía aquí como entrenador visitante y el equipo arrastraba, cuando el equipo iba y cuando el equipo transmitía, la gente se volcaba, y eso es lo que creo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar esa comunión entre equipo y afición, y eso lo tenemos que transmitir nosotros desde el campo. Si somos capaces de hacer eso, no tengo absolutamente ninguna duda que llegaremos a buen puerto y llegaremos a hacer las cosas realmente como queremos hacer. A partir de ahí, a trabajar. Por mí, repetiría esta tarea otra vez en el entrenamiento y volvería a trabajar con ellos; voy a intentar sobre todo dos cosas que tengo en la cabeza cuando entro aquí: mucha exigencia, pero también mucho cariño. Son las dos cosas que el equipo necesita", añadía el preparador madrileño.

Estilo de juego

"El equipo necesita ver a un entrenador que tiene más de una manera de hacer las cosas, que vayamos muy claros por dónde tenemos que ir y, así lo quiero ver ya en el día del Oviedo. Es diferente entrar en una situación donde tienes que transmitir todo lo que quieres en pocos días para que se empiece a ver dentro de dos semanas a entrar en una pretemporada. Pero he visto una predisposición total de ellos; es verdad que nos faltan jugadores porque están con las selecciones, pero para mí es una delicia cómo quieren entrenarse y cómo quieren ir. Después de eso, habrá que trasladarlo, tanto a los partidos como en el tiempo".

Equipo de trabajo

"Vengo acompañado de mi staff, que lleva conmigo mucho tiempo. También acompañado del jefe de la casa, que para mí ya es parte de los míos. Sabéis que me voy a apoyar también mucho en vosotros, en que nos ayudemos y que estemos todos juntos. Y eso pido. Nos quedan nueve jornadas. En las nueve jornadas tenemos que dar la mejor versión de todos. Empezando por mí, por mi staff, por la gente que está en el club. Seguido por los jugadores. Tienen que dar lo mejor que tienen, poner, sobre todo, los intereses del Sevilla por encima de todo. Y, a partir de ahí, a creer en nosotros, a creer en que podemos ganar cualquier partido sin poner ningún objetivo. Es un objetivo claro que he establecido y ya, a trabajar a partir de ahí".

Orgullo y responsabilidad

"No puedo transmitir más que el hecho de que es un orgullo estar aquí, dentro de la situación en que estamos. Para mí es un orgullo ser entrenador de este club y lo voy a transmitir. Para mí ya llevo puesta la camiseta del Sevilla y del que lo toque lo defenderé al máximo. No tengo ningún tipo de dudas con eso. Nada más. Muchas gracias también por confiar en mí. Espero devolveros esa confianza en trabajo, en resultados y en aciertos. Y ojalá sea una relación larga, duradera y bonita. Nada más".

Objetivo

"Es difícil expresarles en tan poco tiempo lo que quieres hacer. Les he dado unas líneas básicas de lo que queremos hacer. Lo que quiero es que seamos un equipo competitivo. Tenemos que competir cada partido como si fuese una final, pensando que podemos ganar, sabiendo jugar cada micropartido, cada día en los partidos, porque hay muchos. A veces seremos más dominadores, a veces menos, a veces estaremos más en campo contrario y a veces menos, pero tenemos que estar preparados para competir. Si el equipo se cree eso, tenemos jugadores para sacarlo adelante. No tengo ninguna duda. Tenemos que hacer un trabajo mixto".

"Primero, explicar bien a la gente, además va a ser dos veces, una vez esta semana y después la semana que viene cuando vengan los otros ocho, cómo queremos comportarnos a nivel táctico, en cuanto a juego, pero sobre todo creo que hay algo muy importante en la cabeza. La mentalidad tiene que ser una muy positiva, que sean los jugadores los que crean en ellos, que sean los jugadores que crean en lo que están haciendo y que transmitan al rival que el que nos quiera ganar tiene que hacer las cosas bien. A partir de ahí, cuando el equipo le dé una estructura a los jugadores, donde se sientan más cómodos, espero que vayan creciendo y que recuperen su mejor versión".

"Al final, los jugadores tienen que dar ese paso adelante y tienen que sentirse con esa confianza para arriesgar, para hacer cosas, pero siempre les he dicho; lo he permitido hoy, lo más importante que existe a partir de hoy es el Sevilla. Con 13 personas fuera, creo que son nueve partidos que tenemos que dar, lo digo, la mejor versión de nuestra vida; la tenemos que dar ahora, todos. Y espero que sí sea ahí. Con eso, estoy convencido de que llegaremos donde queremos llegar. Y la otra, ya lo he dicho, dentro de la situación que es, porque es verdad que es una situación complicada, un orgullo".

"No soy sevillista; soy un profesional que viene a un club, pero espero empaparme de la historia, del aura de este club y de todo lo que conlleva. Ojalá dentro de un tiempo me pueda sentir como un sevillista más; voy a intentar también eso".

Joan Jordán, uno de los dos que conoce

"No he hablado con ningún futbolista. Primero, sólo he dirigido del equipo a Joan Jordán. Conocí a alguno más, por ejemplo, a Gudelj. Hablamos en China cuando he estado en un equipo y él en otro para intentar un acuerdo en Pekín. Con Joan, nada; hemos intercambiado cuatro palabras. No hemos hecho ninguna... Como he hablado con todos".

"Pero, a partir de ahí, quiero que todos los jugadores... yo quiero verlos a todos y, a partir de ahí, decidiremos. Tengo mi idea en la cabeza de cosas porque he visto prácticamente todos los partidos del Sevilla, pero no es sino uno más, como cualquiera. Ni más, ni mejor, ni peor, ni nada, como cualquiera que me diga. No es una pretemporada para poder elegir el primer once de Liga cuando pasen y hayamos jugado seis partidos amistosos, no. Tengo mi idea en la cabeza, pero a lo mejor mi idea en la cabeza en una semana me cambia. Entonces ahí tienen todos sus oportunidades y tienen que demostrarmeque quieren jugar y quieren agarrarse al puesto y pelear por ello. Y yo se lo explico también. La competencia entre ellos es lo que nos va a hacer más fuertes. Bueno, osea, espero que eso nos lleve a ser mejores".

Lo primero que hay que cambiar

"Yo creo que en este caso, porque eso lo han dicho los jugadores, o sea, somos el equipo más goleado de la categoría. No digo que no dejemos de recibir goles, eso es muy difícil, pero tenemos que cerrar lo más o menos que podamos la portería. Y eso no significa ser más defensivo o menos defensivo, sino que cuando tengas la pelota tendrás que tratarla de una manera y cuando no la tengas, realmente tenemos que ser un equipo duro para el equipo. Difícil, la palabra duro no me gusta. Difícil para el equipo rival. Lo que digo. Cualquier persona que vea el Sevilla y vea goles en contra de estos. Pero tampoco me hago mucho a todo eso. Vengo a expresarles lo que quiero hacer a los jugadores. Creo que ya hoy, solo con un día, les he dado a grandes rasgos cómo quiero comportarme. Es verdad que, por ejemplo, nos falta gente en algunos puestos para doblar o para trabajar, por lo que hay, pero creo que eso es lo más importante".

Almeyda "ya es pasado"

"Mira, en cuanto al pasado, yo quiero que todos tengamos respeto por eso. Con una persona como Almeyda, con el míster anterior. Y no tengo que comentar nada de lo que él hacía. Es mi opinión. Yo vengo a intentar preparar a mi equipo. Y sé que lo tengo que hacer en un tiempo récord. En un tiempo muy rápido. Y, gracias a Dios, por lo menos este fin de semana no hay partido. Y vamos a tener un poquito más de tiempo. Pero el pasado es el pasado. Lo que tengo que ver es ahora cómo quiero hacer. No es lo mismo tener una pretemporada para trabajar con tiempo que tenga que ser rápido. Entonces, creo que le he hablado a los jugadores muy claro de lo que quiero ver".

Cartas escondidas al Oviedo y recuerdo de Isaac Romero: "No sabíamos ni quién era"

"Si me permiten, si alguna duda tiene el Oviedo de cómo vamos a jugar, tampoco se la voy a comentar. Vamos a esperar el primer partido a que nos vean jugar. A mí me ha pasado cuando me he enfrentado a un entrenador que ha cambiado. Hemos ido muy preparados y nos hemos vuelto locos. Me acuerdo de un detalle. Cuando vinimos a jugar contra el Sevilla, que debutaba Isaac Romero. Y apareció... y no sabíamos ni quién era. Dijimos 'ostias, nos volvimos locos'. Para buscar que tengan... un poquito que se vuelvan locos. Que me miren los partidos de antes. Y que tengan trabajo, por lo menos, para descubrir".

Javi Martínez

"Bueno, me he encontrado primero a toda la gente que está en el club. A los analistas también que están aquí. A toda la gente que intenta ayudarnos. ¿Vale? Al final, como digo, las situaciones son diferentes. Me voy a encontrar con el tiempo que hay. Entonces, toda la información que me puedan dar... Porque esta gente quiere al Sevilla. Entonces, toda la información que me puedan dar yo la voy a recibir. Me voy a apoyar en ellos como voy a apoyar en los míos de siempre, que sé que van a estar al pie del cañón. Pero es que al final creo que en esta situación todos tenemos que empujar. Todos. Yo el primero, como cabeza visible"."Pero todos tienen que aportar. Todos los que estamos en la parcela deportiva, que somos muchos. Desde médicos, fisios... cualquiera que forme parte de allí. Sólo quiero ver personas que sumen, que aporten, que empujen. Que hay que tirar para adelante. Y quiero que eso se transmita. Si logramos hacer ese ambiente, vamos a pegar un cambio. Eso es lo que pienso. Entonces, claro que me apoyo en ellos y me seguiré apoyando. A veces me ha pasado que he ido a sitios, mi cuerpo técnico ha ido, y después he tenido grandes relaciones con gente que dejan otros clubes. Para mí son como los míos. Ellos lo saben. Después tengo un cuerpo técnico que estoy seguro de que aglutina a todo el mundo. Y vamos a congeniar. Vamos a trabajar bien. Sólo hay que esperar que los resultados salgan".

La importancia de lo anímico

"Es que, incluso cuando vas bien, el fútbol es un compendio de todo. No puedes apartar la táctica de lo mental, lo mental de lo técnico. Todo. Entonces, en este momento hay que trabajar todo. A lo mejor haremos cosas diferentes a las que hacía el actual entrenador. Es lógico y normal. Pero es un compendio de todo. Creo que ellos, los jugadores, me tienen que ver una persona convencida de lo que hace, una persona que cree en lo que hace. Y, a partir de ahí, siempre digo: yo seré el más importante hasta que el árbitro pite; a partir de ahí, ellos son los protagonistas. Y tienen que tenerlo claro. Y eso es lo que quiero transmitir. Les vamos a dar la manera en que se tiene que comportar. O cómo quiero que se comporten. Nos faltarán todavía. Siempre digo que hay un dato en mis equipos innegable. Repasadlo. Todas las segundas vueltas son mejores que la primera. El tiempo, el trabajo, te da esas cosas. Ahora hay que hacerlo todo en un tiempo récord. Y espero que lleguen a Oviedo medianamente preparados de lo que queremos hacer. Y que ellos ahí saquen también su calidad, su predisposición, su trabajo y su actitud para poder sacarlo adelante".

Sin miedo escénico

"Quiero que sea un equipo que cree peligro, que llegue al área, que sea capaz de, durante momentos, dominar el partido, pero que si en un momento dado no puede dominarlo, sea capaz de asumirlo. Si nosotros les damos eso, ostias, este estadio es la ostia. Este estadio es impresionante cuando es así. Y te lo digo como un entrenador rival. Eso es lo que tenemos que transmitir para lograr que la gente se enchufe con nosotros y que los partidos se queden en casa. Y pienso que tenemos que sacar bastantes puntos en casa. Es lo que pienso. Ojalá se saquen fuera también. Pero pienso que tenemos que sacar bastantes puntos en casa".

¿Está el Oviedo descendido ya?

"Yo creo que nunca puedes dar a nadie por desahuciado hasta que no quede margen. Pero, además, ese equipo que tú te refieres, es contra el que vamos a competir dentro de dos semanas, y están haciendo muy buenos partidos últimamente. No veo descendido a nadie. No lo quiero decir porque esté más abajo. Pero no veo a nadie. Y veo un ramillete de equipos que cualquiera puede complicarse la vida. Entonces, lo que digo, creo que ahora pensar en calendarios, pensar en no sé qué, no. Vamos a pensar en tres puntos. Vamos a pensar en Oviedo, que los jugadores se enfoquen en eso. Ojalá pudiera tener a los internacionales conmigo. Cada partido es una final. En cada partido tenemos que ir al 100%. Y el primero es en Oviedo. Tiene que ser así. Si no, nos equivocamos. No vamos a jugar aquí. Aquí podemos ganar. No te voy a contar mi historia, que he ganado al Barça de Guardiola, al Madrid de Mourinho, y he perdido con otro que estaba en el último. Así de claro. Entonces, cada partido es una historia. Hay que competirlos a tope. Y nada más. No pensamos en más. Por lo menos yo no pienso en más".

Oso y los canteranos

"No puedo hablar en esta rueda de prensa de gente tan individual. Para mí son todos muy importantes. Quiero que cualquier jugador de la casa es un valor añadido. Eso lo tengo claro en todos los sitios. Y, si repasas mi trayectoria, no te vayas muy lejos. En el Alavés hay dos o tres jugadores consolidados en Primera división que venían de abajo, pero, veis que lo hago un poco más general, no puedo hablar de nadie en particular. Son todos importantes, todos tienen que coger idea y, a partir de ahí, a competir entre ellos. Si tenemos dos laterales izquierdos, puedo dejar al que yo crea que vea mejor y, a lo mejor, en otro partido pongo a otro. Necesito a todos, a todos. Ahora mismo no podemos excluir a nadie. Tienen que aportar, ya sea jugando titular o jugando un rató. Los tienen que aportar, son todos. La cantera para mí siempre es un valor añadido, pero ahora mismo es un momento que todo el mundo tiene que aportar".

Presión

"Presión, entrenando, siendo entrenador, dirigiendo a otros futbolistas, dirigiendo un club... No veo lo que haya en el entorno. Tampoco nosotros nos dejamos, o por lo menos yo, en ese sentido. Que es un club muy grande, sí. Y hay que estar orgullosos de la historia que tiene este club. Pero a partir de ahí, presión... Yo vengo a hacer mi trabajo, a trabajar, a cumplir. Y todo lo demás es así. Hay que saberlo llevar cuando estás en este equipo. Vamos a ver. Yo, por mí, voy a ganar todos los partidos. El margen de error... no pienso en cuándo tiene que haber un error. Lo que pienso es que puedo ganar en Oviedo. Y, si ganamos en Oviedo, daremos un pasito adelante. No hay más. Es así".

"¿Marrón? Mira, aunque... Las cosas tienen que ser como vienen. No puedes elegir los momentos. No puedes elegir dónde tienes que entrenar. No puedes elegir nada. Simplemente, ha llegado este momento. Yo me veo preparado de sobra. Otra cosa es que después las cosas salgan o no salgan. Pero desde luego... Lo vamos a sacar. Si no, no estaría aquí. Estoy convencido de que lo vamos a lograr. ¿Qué hay que sufrir? Pues claro que habrá que sufrir. Es lógico. Es así. Hay momentos y años en los que no salen bien las cosas. Como tiene que salir por A o por B o por circunstancias. Pero vamos... Lo digo con todo el corazón. Y con eso no quiero desmerecer ni a todos mis clubes antiguos, que les tengo un cariño brutal. Los dos últimos, por ejemplo, para mí significan mucho. Pero marrón para mí no; es un orgullo ser entrenado de Sevilla".