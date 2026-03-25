El sevillismo sobre García Plaza: "A rezar, porque ya otra cosa no nos queda"

Los últimos días han sido muy agitados en el barrio de Nervión con los movimientos de banquillo en el cuadro hispalense. La salida de Matías Almeyda y la llegada de Luis García Plaza han abierto un debate entre el sevillismo que ESTADIO Deportivo ha querido vivir de primera mano

La situación en el Sevilla FC es insostenible desde hace ya varias temporadas y la trituradora de entrenadores en la que se ha convertido el banquillo de Nervión no es ni mucho menos la consecuencia de todo ello, sino la causa de una gestión deportiva que no da sus frutos por cuarto año consecutivo. Cierto es que con Mendilibar todo parecía volver a su cauce en aquel oasis que vivió el sevillismo con la consagración de la séptima Europa League, pero incluso el vasco fue cesado cuando se le empezó a tambalear el barco. En la tarde de ayer, el Sevilla FC firmó a su noveno entrenador en los últimos cuatro años.

Almeyda se marcha del Sevilla FC tras dejar al equipo a tan solo 3 puntos del descenso, una situación incluso habitual para los sevillistas en los últimos años. “En los últimos partidos no estaba dando pie con bola con las alineaciones”, comenta un aficionado ante los micrófonos de ESTADIO Deportivo. El cariño hacia el argentino es incuestionable, pero lo cierto es que algunos sevillistas veían necesario el movimiento en el banquillo.

Un casting decantado desde primera hora

El casting para seleccionar al nuevo entrenador ha sido escaso debido al corto presupuesto que hay en la entidad para afrontar este tipo de operaciones imprevistas, aunque, como se ha recalcado antes, es habitual en las últimas temporadas. Luis García Plaza siempre ha sido el mejor posicionado, aunque la afición prefiere un perfil ya conocido en Nervión. "Tengo en mente para una situación como esta a Manolo Jiménez", comenta la afición en la calle. Tras el anuncio oficial de García Plaza, ESTADIO Deportivo ha podido saber de primera mano que Javi Calleja estuvo hasta última hora en las opciones más consideradas por el club.

La opinión de la afición

Sin embargo, el club ha firmado a Luis García Plaza como su nuevo técnico hasta junio de 2027, apostando por el técnico madrileño para salvar la categoría este curso. ESTADIO Deportivo ha querido pulsar las sensaciones y opinión de sus lectores y del sevillismo. En la web se ha lanzado una encuesta sobre la elección de García Plaza para el banquillo hispalense y los lectores no confían mucho en el nuevo entrenador del Sevilla FC.

Al salir a la calle para conocer el sentir del sevillismo con su nuevo director técnico, los aficionados del Sevilla FC confían en que Luis García Plaza revierta la situación del club: "Me parece un hombre de club, de fútbol. Acostumbrado a sacarle el máximo rendimiento a un equipo que se encuentra en una situación complicada. Es el perfil que necesita en el Sevilla FC". Sin embargo, la papeleta que se le presenta al técnico es compleja y a los sevillistas no les queda más remedio que orar por su equipo: "García Plaza tiene una situación difícil, a ver cómo lo hace. A rezar, porque ya otra cosa no nos queda".