Luis García Plaza manda un mensaje a la afición del Sevilla FC: "Entre todos"

"No es la situación que todos queremos, pero entre todos lo vamos a conseguir", ha asegurado el técnico madrileño en su primer mensaje como entrenador del Sevilla FC a través de los medios del club

Luis García Plaza sabe que no tiene tiempo que perder y ha empezado pisando a fondo el acelerador en su ajetreado primer día como entrenador del Sevilla FC. Este mismo martes llegó a la capital andaluza, se reunió con la directiva para firmar su contrato y lo primero que hizo fue marcharse a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para preparar el despacho que esta misma mañana había dejado vacío Matías Almeyda y enfundarse la ropa de trabajo con sus nuevos colores para mandar un mensaje directo a la afición para pedir su ayuda en estas nueve jornadas de complicadísimo calendario en la que estará en juego la permanencia en LaLiga EA Sports.

El primer mensaje de Luis García Plaza al sevillismo

"Hola, sevillistas. Estoy con una tremenda ilusión de empezar a trabajar, muy contento de estar aquí en este grandísimo club. Sé que la situación no es la que todos queremos, pero no dudéis que con el esfuerzo de los futbolistas, con la ilusión del cuerpo técnico que llega y sobre todo con vuestro apoyo vamos a conseguir darle la vuelta a la situación y conseguiremos el objetivo final", ha manifestado García Plaza en el mensaje difundido esta misma noche por los medios del Sevilla FC.

"Tengo muchas ganas de conoceros. Dentro de dos jornadas espero veros en nuestro estadio y estoy seguro de que entre todos lo vamos a conseguir. ¡Vamos, mi Sevilla!", ha manifestado el madrileño, que tendrá estas dos semanas para preparar su debut: el domingo 5 de abril ante el colista Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere de la capital asturiana. El estreno en el Sánchez-Pizjuán al que ha hecho referencia en su mensaje de presentación será el sábado 11-A, ante el Atlético de Madrid; curiosamente el club en el que se formó en su breve carrera como futbolista truncada por una lesión.

Las intensas primeras 24 horas de Luis García Plaza como entrenador del Sevilla FC

El nuevo preparador nervionense ejercerá por primera vez su cargo en la mañana de este miércoles, en una sesión matinal programada a partir de las 10:00 horas en la ciudad deportiva que servirá para tener el primer contacto con la plantilla. En el grupo no estarán los ocho internacionales del Sevilla FC que se han marchado con sus respectivas selecciones ni tampoco los lesionados Marcao Teixeira y Peque Fernández.

Nada más terminar el primer entrenamiento, García Plaza se marchará a toda prisa hasta la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán para abordar su puesta de largo ante los medios de comunicación, anunciada para las 13:30 horas. En esta primera rueda de prensa como técnico sevillista estará acompañado por el director deportivo, Antonio Cordón. Más cosas no caben en sólo 24 horas, pero ha asegurado ser consciente de que no hay otro ritmo que valga en la carrera por defender su colchón de tres puntos por la permanencia.

El calendario del Sevilla FC para las nueve últimas jornadas de LaLiga EA Sports