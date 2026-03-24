El Sevilla FC hace oficial el fichaje de Luis García Plaza para esta temporada y más allá

El entrenador madrileño se hace cargo de un equipo que Matías Almeyda ha dejado con tres puntos de colchón sobre los puestos de descenso y afronta el objetivo de sellar la permanencia lo antes posible para quedarse el próximo curso al frente del plantel nervionense

En el Sevilla FC hay nuevo Mando en Plaza. En torno a las 18:15 horas de la tarde de este martes, 24 de marzo, se ha hecho oficial el fichaje del entrenador Luis García Plaza, con quien el club nervionense llevaba dos días negociando para que sea el encargado de hacerse cargo del equipo blanquirrojo hasta el final de la presente temporada y más allá.

Luis García Plaza, nuevo entrenador del Sevilla FC, firma hasta 2027

Aunque la idea inicial de Antonio Cordón era buscar un inquilino hasta junio, todos los candidatos pedían asegurarse un año más si lograban la permanencia. El madrileño firma finalmente hasta el 30 de junio de 2027; pero a buen seguro eso se lo tendrá que ganar en los nueve partidos que le quedan a un temible calendario liguero en el que está a juego un ser o no ser para unas estructuras muy gopeadas por la crisis económica y la incertidumbre institucional.

En la mañana de este pasado lunes se anunció de manera oficial la destitución de Matías Almeyda, que estaba cantada tras el esperpéntico partido del sábado ante el Valencia CF, y García Plaza ha sido el elegido por Antonio Cordón para buscar el objetivo ineludible de la permanencia; tarea para la que cuenta con los exiguos tres puntos de margen que le ha dejado su antecesor en el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán. Se espera que este miércoles dirija su primer entrenamiento al frente del Sevilla FC, que este martes volvió al trabajo bajo las órdenes de Javi Martínez.

"El Sevilla FC y Luis García Plaza han alcanzado un acuerdo para el que técnico madrileño (01/12/1972) se convierta en el entrenador de la primera plantilla nervionense hasta 2027. El preparador ha dirigido 229 partidos en Primera división en una carrera que comenzó prematuramente tras tener que retirarse a los 27 años como jugador por una importante lesión tras pasar por el filial del Atlético de Madrid, Yeclano, Rayo B, Talavera y Benidorm".

"Con apenas 30 años da el salto a los banquillos a las órdenes de la UD Altea", explica el club nervionense en una nota en la que recuerda también sus posteriores pasos por clubes modestos de la zona del levante español -donde lleva 25 años afincado- hasta labrarse un nombre dirigiendo al Levante UD, al Getafe CF, al Villarreal CF, al RCD Mallorca o al Deportivo Alavés; con pasos exóticos por el Baniyas SC árabe y por el Beijing Renhe chino.