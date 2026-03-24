Las palabras de Luis García Plaza tras firmar su contrato con el Sevilla FC: "Muy contento, con ganas de empezar ya"

El técnico madrileño de 53 años ha llegado este martes a la capital andaluza para convertirse en el sustituto del despedido Matías Almeyda y hacer bueno los tres puntos de ventaja que hereda del argentino para conseguir que el equipo nervionense se quede en LaLiga EA Sports la próxima temporada

El Sevilla FC ha hecho oficial en la tarde de este martes el fichaje de Luis García Plaza, que desde unas horas antes estaba en la capital andaluza para convertirse en el noveno entrenador que el conjunto nervionense ha tenido en las cuatro últimas temporadas. El técnico madrileño llegó directamente a las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde se ha reunido con la directiva para formalizar las condiciones pactadas en el contrato que le unirá a la entidad hasta el próximo 30 de junio de 2027.

La primera reacción de García Plaza tras fichar por el Sevilla FC: "Mañana hablamos"

ESTADIO Deportivo ha sido testigo directo a través de las cámaras de Lince Photo Agency y del compañero Juan José Ponce, que ha pedido una primera reacción sobre su fichaje. "Estoy muy contento y con muchas ganas de empezar y de ponernos a trabajar. Estoy muy contento", ha insistido Luis García Plaza, luciendo una amplia sonrisa para corrobar esa manifiesta satisfacción.

El madrileño ha accedido a parar brevemente el coche en el que salía del interior del Sánchez-Pizjuán justo después de firmar su contrato por lo que resta de temporada y una más. "Mañana hablamos", ha añadido, abriendo las manos para dar a entender que no le permitían hablar más, pero dando pistas de cuándo podría ser su presentación oficial ante los medios de comunicación.

¿Quién es Luis García Plaza? Cuatro ascensos y ningún descenso en 25 años como entrenador

Nacido hace 53 años, el 1 de diciembre de 1972 en Madrid, Luis García Plaza cuenta con 229 encuentros de experiencia en LaLiga EA Sports y otros 187 en LaLiga Hypermotion en sus casi 25 años como entrenador. En su etapa de futbolista fue un lateral derecho formado en la cantera del Atlético de Madrid que desarrolló casi toda su trayectoria en la entonces denominada Segunda división B.

Tras colgar las botas recién inaugurado el siglo XXI, con sólo 27 años debido a una grave lesión de rodilla, se afincó en Altea (Alicante). Allí comenzó en los banquillos: UD Altea, Villajoyosa CF, CF Benidorm, Villarreal B y Elche CF, entidad que le dio la oportunidad de estrenarse en Segunda división en la 2006/2007.

Su nombre comienza a sonar entre el gran público entre 2008 y 2011, cuando después de firmar varias campañas de mérito en la 'Categoría de Plata' con el Levante UD consigue celebrar el ascenso a Primera división en la 09/10. En el verano de 2011 firma por el Getafe CF, al que mantiene en la elite durante tres temporadas, antes de hacer la maleta para vivir experiencias exóticas en el Baniyas SC de los Emiratos Árabes (2014-2016) y en el Beijing Renhe, con quien también subió a la Superliga de China (2016/2017).

En 2018 recibe una gran oportunidad del Villarreal CF, aunque sólo dura seis jornadas, y dos años después renace en el RCD Mallorca (2020-2022), festejando su segundo ascenso a LaLiga EA Sports. La última experiencia de Luis García Plaza fue en el Deportivo Alavés, otro equipo que cogió en LaLiga Hypermotion. Llegó en mayo de 2022 y su efecto fue inmediato: cuarto ascenso de su carrera (tercero en España).

Se quedó en Vitoria en la 23/24, con una meritoria permanencia cuando todo parecía en contra de los babazorros, y arrancó también la 24/25; pero esta vez sólo pudo aguantar hasta la jornada 15. Desde el 3 de diciembre de 2024 se encontraba en el paro y ahora vuelve a la actividad en el Sevilla FC, donde este mismo martes se despidió Almeyda, con el mismo objetivo que ha tenido en casi todos sus clubes: no bajar.