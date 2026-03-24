Almeyda y su 'staff' se despiden en persona de la plantilla

El ya ex técnico blanquirrojo, acompañado por sus ayudantes Lamela y Bonini, acudió este martes a la ciudad deportiva en la vuelta al trabajo de sus hasta ahora pupilos

Matías Almeyda, destituido este lunes como técnico del Sevilla FC, pasó este 24-M por la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para despedirse de sus antiguos pupilos, de un Javi Martínez que dirigió la vuelta al trabajo de la plantilla como interino y del resto de empleados de la entidad. Fue una visita breve, ya que la sesión estaba fijada a las 10:00 horas y al filo de y diez ya salía en el mismo coche con el que accedió a la Carretera de Utrera, conducido por Erik Lamela y con Guido Bonini en los asientos traseros.

El de Azul, que ya utilizó sus redes sociales, al igual que su ayudante y su preparador físico, para hacer balance de sus casi diez meses al frente del equipo nervionense, abandonó el recinto sin hacer declaraciones a los periodistas allí apostados (la jornada de trabajo se programó a puerta cerrada para mayor intimidad en el traspaso de poderes), dando por zanjada una etapa intensa, con altibajos y dura en lo emocional que le ha pasado factura, como demuestra la subida de tensión que sufrió durante el partido ante el Valencia CF.

Séptimo técnico seguido que no puede completar un proyecto

Matías Almeyda se convierte en el séptimo técnico seguido del Sevilla FC que no completa una temporada. Todos desde la 21/22, iniciada y abrochada por Julen Lopetegui que dirigió 170 partidos a los nervionenses durante 1.193 días. Luego, fueron recambios en la 22/23 Jorge Sampaoli (31 encuentros) y José Luis Mendilibar (28, entre finales de ese año y comienzos del siguiente). A continuación, Diego Alonso ejerció en 14 citas, rematando la faena Quique Sánchez Flores (25). La 24/25 la iniciaría García Pimienta, que aguantó 34 compromisos oficiales, con Joaquín Caparrós como apagafuegos las siete jornadas finales. El 'Pelado', destituido esta 25/26 a falta de nueve, y su sustituto elevarán la cifra de parches a ocho.

A la espera de que sea oficial la contratación de Luis García Plaza

Todo hace indicar que a lo largo de este martes se hará oficial que Luis García Plaza toma las riendas del Sevilla FC, en principio hasta final de campaña, con la opción de ampliar la vinculación hasta el 30 de junio de 2027, detalle éste aún sin confirmación. Al madrileño se le espera en la capital andaluza en las próximas horas para hacerse cargo ya el miércoles de los entrenamientos de un equipo que lucha por alejarse de la quema.