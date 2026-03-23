El Sevilla acuerda el fichaje de Luis García Plaza

ESTADIO Deportivo ha podido conocer que el Sevilla FC ya ha cerrado el fichaje de Luis García Plaza, por lo que se espera que en las próximas horas aterrice en la capital andaluza para ser el nuevo entrenador sevillista

El Sevilla FC se encuentra en un casting de entrenadores, todo ello tras haber cesado a Matías Almeyda hace apenas unas horas. La situación era crítica, con una imagen frente al Valencia CF que ha acabado siendo el detonante del fin de ciclo del entrenador argentino en el club hispalense, con unas decisiones que fueron poco entendibles para muchos de los aficionados. Así también lo entendió la directiva, que se reunió minutos después en el antepalco del Sánchez-Pizjuán, dejando ya muy tocada la imagen del argentino. Ahora mismo, el banquillo hispalense no tiene dueño y se va trabajando para que pronto pueda tener un nombre en él.

Varios son los nombres que han surgido en las últimas horas. El casting ha sido largo, aunque el favorito siempre ha apuntado a ser Luis García Plaza. De hecho, en ESTADIO Deportivo podemos confirmar que el técnico madrileño será que el que siente en el banquillo hispalense. En las últimas horas, las negociaciones se han intensificado y distintas fuentes confirman a este medio que ya se ha acordado que sea el nuevo entrenador del Sevilla FC. Se espera que llegue en las próximas horas a la ciudad y que se convierta en el encargado de intentar salvar al club en la situación agónica en la que se encuentra.

También hay otros nombres que han llegado a ser opción para el banquillo sevillista. En ESTADIO Deportivo, hemos conocido uno de ellos, como es Javi Calleja. El entrenador madrileño se encontraba sin equipo tras una aventura en el fútbol árabe, pero cuenta con un importante bagaje en el fútbol español, siendo su época más recordada la que disputó con el Villarreal CF, donde luchó por la obtención de plazas europeas. Desde el entorno del entrenador nos confirman que ha llegado a ser una opción, aunque ha quedado descartada al decantarse el club por Luis García Plaza.

También salió el nombre de Manolo Jiménez como una de las opciones para este puesto, aunque desde su entorno transmitían que no se llegaron a producir esos contactos. Por lo tanto, los sevillistas ya conocen el nombre del que ocupará el banquillo nervionense de aquí a final de temporada, un perfil de entrenador para este tipo de situaciones, con el objetivo de conseguir más pronto que tarde los puntos necesarios que doten de tranquilidad a la institución hispalense, con la idea ya de intentar perfilar de nuevo un nuevo proyecto deportivo de cara a la temporada 26/27.