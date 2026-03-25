La nueva era de Luis García Plaza da comienzo con la ausencia de Azpilicueta

El entrenador madrileño comienza su nueva etapa como entrenador sevillista, celebrándose su primera sesión de entrenamiento en la mañana de este miércoles, todo ello antes de que comience su respectiva presentación

Oficialmente, comienza una nueva era en el Sevilla FC. Tras el cese de Matías Almeyda el pasado lunes, el elegido para intentar reconducir la situación es Luis García Plaza. El técnico madrileño llega a Nervión para intentar salvar la situación de una institución que, en las últimas semanas, se ha visto abocada a un mayor acercamiento a los puestos de descenso, sumándose a todo ello las malas sensaciones que la plantilla transmitía sobre el césped, llegando todo a eclosionar en el desastre colectivo frente al Valencia CF. La situación es clara, y es el poder lograr los más rápidos posibles esos puntos que doten de tranquilidad necesaria al equipo.

En la primera sesión del trabajo del equipo, varias han sido las ausencias que se han visto. En este parón por selecciones, son ocho los convocados que se han marchado. Gudelj, Sow, Nyland, Vlachodimos, Suazo, Ejuke, Akor Adams y Vargas son esos nombres. También ha habido otra ausencia reseñable, como es la de Azpilicueta, aunque ha estado realizando ejercicio específico en el gimnasio.

Por el resto, ninguna novedad en una sesión en la que varios han sido los canteranos presentes con el primer equipo, destacando nombres como el de Ibra Sow o Espiñeira. Una de las curiosidades estaba en ver si Javi Martínez, segundo entrenador con Almeyda, seguía presente con Luis García Plaza. Este hecho ha quedado confirmado, y todo apunta a que será pieza más en el engranaje del equipo de trabajo del recién llegado entrenador nervionense.

A la 13:30 horas será la presentación del entrenador madrileño como nuevo miembro del banquillo hispalense. Aparte de conocer sus sensaciones, también es importante saber que Antonio Cordón atenderá a los medios de comunicación, siendo sus declaraciones importantes para analizar la actualidad de la entidad. Su apuesta por Matías Almeyda ha salido mal, pero ya poco margen de error queda para un equipo inmerso en la lucha por la permanencia. Dentro de las posibilidades, varios eran los nombres que estaban en la lista. Uno de ellos era Javi Calleja, tal y como pudimos conocer en ESTADIO Deportivo. Finalmente, en la noche de este pasado lunes, este medio ya pudo adelantar que en Nervión había fumata blanca, y que el elegido era un entrenador con muchas tablas en el fútbol español.

"Estoy con una tremenda ilusión de empezar a trabajar, muy contento de estar aquí en este grandísimo club. Sé que la situación no es la que todos queremos, pero no dudéis que con el esfuerzo de los futbolistas, con la ilusión del cuerpo técnico que llega y sobre todo con vuestro apoyo vamos a conseguir darle la vuelta a la situación y conseguiremos el objetivo final. Tengo muchas ganas de conoceros. Dentro de dos jornadas espero veros en nuestro estadio y estoy seguro de que entre todos lo vamos a conseguir. ¡Vamos, mi Sevilla!", declaró Luis García Plaza en su primer mensaje como nuevo entrenador nervionense.