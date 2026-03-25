El Sevilla congela el fichaje de Patrik Mercado tras su grave lesión de rodilla: "Decidiremos en junio"

El director deportivo nervionense, Antonio Cordón, ha sido muy sincero sobre la nueva situación en la que quedan ahora ese principio de acuerdo con Independiente del Valle y el anuncio de que se hacía con el internacional ecuatoriano por seis millones de euros

El joven Patrik Mercado no ha parado de crecer en la liga y en la selección de Ecuador en dos temporadas en las que se ha alzado con el MVP en su país y prácticamente había sellado un sitio garantizado para jugar su primer Mundial el próximo verano, justo antes de dar el salto a Europa con 22 añitos tras el fichaje que el Sevilla FC anunció el pasado 26 de febrero. Sin embargo, la enésima perla de la cantera del Club Independiente del Van sufrió el pasado domingo una lesión de gravedad que ha frenado en seco su meteórica proyección internacional.

Según el parte médico, Mercado sufre "una doble rotura, del ligamento cruzado anterior y del menisco medial, en la rodilla derecha, producto de un mecanismo indirecto con valgo forzado y rotación". El pronóstico ronda un período mínimo de nueve meses de baja y las consecuencias inmediatas para el joven futbolista han sido drásticas.

Lo evidente: se pierde lo que resta de curso con IDV y dice adiós al sueño de ir al Mundial con Ecuador. Lo esperable: el Sevilla FC hará valer las cláusulas que suelen firmarse en este tipo de precontratos y deja congelado el fichaje hasta comprobar la evolución de su lenta recuperación a través unas exhaustivas pruebas médicas a las que le someterá en verano para decir si continúa con ese fichaje ya anunciado o si se retracta.

El director deportivo del Sevilla FC pisa el freno con el fichaje de Patrik Mercado

"A ver, nosotros con Patrik Mercado tenemos un principio de acuerdo, pero en definitiva tiene que pasar un reconocimiento médico. Es decir, tenemos una prioridad para hacernos con ese fichaje y en junio tenemos que decidir en función de lo que diga el reconocimiento médico", ha explicado el director deportivo del Sevilla FC, Antonio Cordón, al ser preguntado por la gravísima lesión que ha sufrido el joven ecuatoriano durante su rueda de prensa en la presentación de Luis García Plaza como nuevo entrenador nervionense.

Cordón valora el mercado invernal del Sevilla FC y el de sus rivales directos: "¿Imprudencia?"

"¿Cuando te refieres a imprudencia me puedes concretar un poquito mejor? ¿Que no he estado a la altura de los rivales? Bueno, yo siempre vivo en una situación en la que nunca estoy a la altura. Como me gusta crecer, siempre procuro decir que no lo hago bien para seguir creciendo".

"Las circunstancias económicas son las que había, entonces todos sabemos lo que teníamos, todos sabemos en el círculo que nos teníamos que mover, lo que podíamos inscribir y hemos hecho hasta el último euro de lo que tenía el club para poder traer un delantero que era lo que entendíamos que había que cubrir, porque no daba para más", ha respondido sobre la única alta de Neal Maupay.

"Buen, es que yo no quiero que sean 'mis fichajes'. Esto es un trabajo de todo el club. Cuando una plantilla no rinde adecuadamente y llega a unas situaciones así, vemos a todos los jugadores que no están bien. O podemos entender que los jugadores no están bien. Los que se fichan y los que no se han fichado. Siempre tienes esa apreciación".

"Nosotros ahora no nos vamos a detener en si estamos contentos con los fichajes o no. Lo que queremos es que cada uno nos saque el mayor rendimiento posible para el objetivo final, que es salvar la categoría", ha recalcado Cordón, al volver a ser preguntado por la escasa incidencia de los refuerzos en los dos mercados.