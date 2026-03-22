España - Francia en directo | partido de preparación de los Hispanos en vivo

Retransmisión en directo del partido entre España y Francia, preparatorio para la fase de clasificación del próximo Mundial de Balonmano 2027

¡Buenas tardes! Comenzamos nuestra retransmisión en directo del partido entre España y Francia , preparatorio para la fase de clasificación del próximo Mundial de Balonmano 2027 y que se va a jugar en el Quijote Arena de Ciudad Real.

España - Francia de Balonmano | Horario, canal y donde ver en TV a los Hispanos en el partido de preparación

Francia ganó por 29-26 el primero de los dos duelos, jugado en jueves en Le Mans y donde el joven Marcos Fis, otro ex del Ciudad Real, fue el mejor de los Hispanos

"Tenemos que ir a más. No sólo queremos competir contra estas selecciones, sino también ganar. (...) Cuando estás fuera lo valoras mucho más. Es especial volver a estar aquí y tenemos una gran oportunidad para hacer un gran partido con un grupo que sigue creciendo".

Ya estan los Hispanos en el quijote Arena, donde en apenas 45 minutos se celebra el segundo duelo entre España y Francia

"Será un partido muy especial. Vuelves aquí a tu casa y qué mejor manera de hacerlo que con la selección española y ante un rival de gran nivel".

Paschal, el especialista en penaltis de Francia , fue el máximo anotador galo en el partido del jueves, aunque habrá que tener especial atención a los conocidos Mem, Richardson...

Las selecciones de balonmano masculino de España y Francia se vuelven a ver las caras apenas tres días y medio después de su duelo en Le Mans, en un partido que tiene el Quijote Arena de Ciudad Real como sede y en el que los pupilos de Jordi Ribera tratarán de devolverle a los galos la derrota (29-26) cosechada en su visita al país vecino.

Este doble duelo ante Francia, en el que ambas selecciones han aprovechado que están exentas de la primera ronda eliminatoria para el Mundial de Balonmano 2027 para enfrentarse, ha servido para que tanto Jordi Ribera como el nuevo seleccionador francés, Talant Dujshebaev, prueben a nuevos jugadores y avancen en la reconstrucción de sus respectivas selecciones.

El encuentro servirá, así mismo, para ver regresar a Talant Dujshebaev a Ciudad Real, capital en la que jugó y entrenó durante muchos años, y donde cosechó sus primeros éxitos como técnico.

Muchos nuevos en los Hispanos

Antonio Bazán, Mario Nevado, Pablo Guijarro, Antonio Martínez e Ismael El Korchi fueron algunas de esas novedades que Ribera probó en Le Mans y que ahora tendrán su segunda oportunidad con los Hispanos. Además, también destaca el regreso de Gonzalo Pérez de Vargas, el capitán de la selección española, que no jugó el último Europeo al estar recién incorporado tras una larga lesión en su rodilla.

"Ahora afrontamos otro partido exigente en casa, en un pabellón lleno, lo que es un orgullo, pero también una responsabilidad. Queremos ofrecer un buen partido a la afición y luchar por la victoria", aseguraba el seleccionador español, quien valoraba positivamente que fuera Francia el rival al que se estén midiendo en esta Ventana de selecciones.

"En los últimos años siempre hemos querido tener rivales que nos exijan al máximo. Estamos en una fase de construcción de grupo en esta recta final, donde las competiciones importantes van a marcar el camino hacia nuestro objetivo, que es estar en los Juegos Olímpicos. Francia nos permite medirnos y saber dónde estamos", se reafirma el catalán.