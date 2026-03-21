España - Francia de Balonmano | Horario, canal y donde ver en TV a los Hispanos en el partido de preparación

La selección española de balonmano masculino se enfrenta de nuevo a la Francia de Talant Dujshebaev para preparar la ronda de clasificación para el Mundial 2027

La selección española de balonmano masculino ha aprovechado la disputa de la primera ronda de la fase clasificatoria en Europa para el Campeonato del Mundo de balonmano masculino 2027, de la que está exenta, para enfrentarse por dos veces a una de las mejores selecciones del mundo, una Francia que estrenaba el pasado jueves seleccionador: el español Talant Dujshebaev.

El conjunto galo ganó (29-26) en Le Mans a unos Hispanos muy rejuvenecidos y en los que Jordi Ribera ha hecho muchos cambios con respecto al equipo que jugó el Europeo hace dos meses. Ahora se verán las caras en Ciudad Real con ganas de revancha en lo que supondrá el regreso del ídolo local hasta hace unos meses, Marcos Fis, a la capital manchega.

España jugará el partido mirando de reojo a lo que pasa en el Israel-Georgia. De ahí saldrá su contrincante en la eliminatoria para ir al Mundial, algo a lo que apunta el equipo israelí. La selección de Israel, que dirige el español David Pisonero, se impuso el jueves por 29-32 a la de Georgia en el choque de ida de la eliminatoria previa.

El jueves, Marcos Fis destacó ante el equipo galo y fue el máximo goleador de los Hispanos, con seis tantos. Gurri y Garciandia, con cinco, le secundaron, en el regreso de Peter Cikusa y, sobre todo, de un Gonzalo Pérez de Vargas que jugará cerca de casa.

Ante Francia, España se reencontrará con el público ciudadrealeño, que históricamente ha representado un gran apoyo para los Hispanos. “Gracias a la Diputación Provincial de Ciudad Real, el deporte de élite vuelve a la provincia para ser disfrutado por todos los habitantes de Ciudad Real y por todas aquellas personas que quieran venir a visitarnos y a conocernos”, señalaba el máximo dirigente del ente provincial, Miguel Ángel Valverde, en la presentación del evento.

A qué hora es el España - Francia de balonmano

Los Hispanos se enfrentarán a Francia este domingo en esta ventana de selecciones nacionales, en un partido programado para las 13:30 horas en el Quijote Arena de Ciudad Real. Será el segundo partido en cuatro días ante el equipo galo tras el disputado el pasado jueves en Francia.

Dónde ver por TV este España Francia de balonmano masculino

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de balonmano y, en esta ocasión, no es diferente, por lo que el partido de los Hispanos, pese a ser preparatorio para la ronda de clasificación para el Mundial, se podrá ver a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también estamos dando toda la información sobre este torneo preparatorio de cara a la eliminatoria clasificatoria para el Campeonato del Mundo 2027.