Jon Rahm pasa de su futuro en el LIV Golf y apuesta por el DP World Tour

El golfista español, que ha llegado a un acuerdo con el 'circuito europeo', asegura que quiere ayudar y jugar "muchos torneos"

Jon Rahm arranca este jueves la séptima etapa del LIV Golf en medio de las dudas sobre el circuito de cara a la próxima temporada, pero con la seguridad de que podrá jugar el DP World Tour después de anunciar que ha llegado a un acuerdo con el antiguo 'circuito europeo' para pagar las 'multas' y rebajar el mínimo de torneos que exigía.

"Ya no hay un punto muerto. Hemos conseguido llegar a un acuerdo. Hubo algunas concesiones por parte de ambos. Yo hice algunas; ellos tendieron una rama de olivo. Obviamente, hemos llegado a un acuerdo. Eso ya no será un motivo de estrés", aseguraba el León de Barrika desde el Trump National Golf Club, donde se va a disputar el LIV Golf Virginia.

Eso no sólo le permitirá disputar con normalidad el Abierto de España, sino ser elegible por el capitán de la Ryder Cup sin tener que pasar lo de la última edición, cuando entró en el equipo por la elección del capitán europeo. "La Ryder Cup aún queda muy, muy lejos. pero me alegro de que, con suerte, no tenga que pensar en ninguna preocupación ni en ningún apuro cuando llegue al Adare Manor entonces", indica un Rahm quien añade su firme resolución e "apoyar al DP World Tour".

"Hay muchos torneos en los que quiero jugar. Mi única preocupación ahora mismo, en lo que respecta a esos torneos de octubre, es la fecha límite que tenemos. Ese es el único problema que tengo y que podría impedirme estar en el Abierto de España. Aparte de eso, creo que pueden contar con mi participación", añadía.

Rahm no se preocupa por su contrato del LIV Golf

Con ese problema cerrado, ahora las dudas se ciernen sobre qué pasara con su contrato con el LIV Golf, al que aún le quedan dos años y que podría verse afectado por la salida del fondo saudí de la financiación del circuito. Ante eso, Rahm deja claro que él no está atento a esos problema.

"No tengo idea. No puedo decírtelo. Tengo muy pocos talentos en mi vida y leer un contrato o un acuerdo no es uno de ellos. Me quedan varios años de contrato en este momento y estoy bastante seguro de que han hecho un buen trabajo resolviéndolo. Así que no veo muchas salidas y realmente no estoy pensando en eso ahora, ya que todavía tenemos una temporada por jugar y carreras mayores en las que competir. Así que no es algo en lo que quiera pensar ahora”, sentenciaba Jon Rahm.

Ángel Ayora, con Rahm y Puig en el PGA Championship

El Virginia LIV Golf es el último torneo antes de que la próxima semana se juegue el segundo Major del año, un PGA Championship en el que habrá otro español presente, ya este martes se ha confirmado la presencia del malagueño Ángel Ayora.

La cita que tendrá lugar en el Aronimink Golf Club, en Pennsylvania (Estados Unidos) del 14 al 17 de mayo y, aparte de Ayora, también estarán los españoles Jon Rahm y David Puig. El propio golfista andaluz dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que había sido invitado por la organización por "su rendimiento en el pasado año".

El jugador malagueño se ha formado en el campo de La Cañada (San Roque, Cádiz) y actualmente ocupa el puesto 103 en la clasificación mundial.