Jon Rahm no se encuentra en el Masters de Augusta 2026: "Estoy bastante frustrado"

Tras otra jornada para olvidar su único objetivo es acabar con un buen sabor de boca; máxima emoción en cabeza tras el mal día de Rory McIlroy

Se confirma que este Masters de Augusta no es el de Jon Rahm. Tras pasar el corte in extremis, el León de Barrika se marcó como objetivo alcanzar el Top-10 e irse a casa con un buen sabor de boca. Sin embargo, la tercera jornada ha vuelto a ser frustrante y tendrá que empezar a pensar en otros objetivos para el último día de competición.

El golfista español volvió a hacer una jornada por encima del par. No fue el desastre del jueves, cuando acabó con +6, pero sí estuvo incómodo y entregó una tarjeta de 73 golpes (+1), fruto de 3 birdies y 4 bogeys. Con eso, a falta de un día de competición, cierra con un acumulado de +5 que le deja a 16 golpes del liderato.

"Más de lo mismo", admitía resignado Jon Rahm. "Estoy bastante frustrado en general. No sé si es el swing o si es el proceso. Tendré que pensarlo después de comer algo, porque estoy un poco... no perdido, pero sí frustrado. No siento que lo esté haciendo tan mal como reflejan los golpes, pero hay algunos que, de verdad, han sido muy malos", admitía el golfista vasco.

Jon Rahm afrontará la última jornada desde la posición 48, ya con el único objetivo de mejorar en su juego e irse con mejores sensaciones.

Es la misma posición que ocupa un Sergio García que tuvo, incluso, peor día que su compatriota. El golfista castellonense completó el campo del National Augusta con 3 birdies, 3 bogeys y un doble bogey para entregar una tarjeta de dos sobre el par que le sitúan con idéntico objetivo al de Rahm.

Desastrosa jornada del líder Rory McIlroy

Los focos en este Masters de Augusta 2026 están puestos en los dos mejores jugadores del mundo. El norirlandés Rory McIlroy aparecía como claro candidato tras acumular una ventaja de 6 golpes sobre todos sus rivales en el ecuador de la prueba.

Sin embargo, en la tercera jornada no estuvo a la altura de las dos primeras y dilapidó su ventaja. De hecho, hizo lo mismo que Rahm, 73 golpes, con 4 birdies, 3 bogeys y 1 doble bogey en el hoyo 11, donde la bola terminó en el agua. Tras ese error sumó 1 nuevo bogey en el hoyo 12... En sólo 12 hoyos había perdido esos seis golpes de ventaja,

Al menos tenía colchón, logró mantenerse en el par lo que le quedaba de recorrido y acabó la jornada como colíder, igualado con el estadounidense Cameron Young, con 11 golpes bajo el par del campo.

McIlroy mira atrás y llega Scottie Scheffler

"Me habría gustado estar en una mejor posición de cara a mañana tras empezar con una ventaja de seis golpes, pero sigo teniendo una gran oportunidad. Estoy en el grupo final, que es exactamente donde quieres estar. Ojalá tuviera un poco más de margen", admitía Rory McIlroy.

Su 'debacle' da emoción a un Masters de Augusta en el que tiene al estadounidense Sam Burns a un solo golpe, al irlandés Shane Lowry a dos y al australiano Jason Day y al inglés Justin Rose, a tres. Aunque tal vez la mayor amenaza llega del número uno del mundo, Scottie Scheffler, que había cuajado dos primeras jornadas mediocres, pero que ha ido a más en la tercera y ya está a sólo cuatro golpes del liderato. Habrá emoción hasta el final.