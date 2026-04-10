Jon Rahm se la pega en el Masters de Augusta a las primeras de cambio

Una jornada desastrosa deja al de Barrika a nueve golpes de los líderes, Rory McIlroy y Sam Burns, complicando incluso que pueda pasar el corte para el fin de semana.

Muy lejos de lo esperado. Así ha comenzado Jon Rahm un Masters de Augusta en el que el norirlandés Rory McIlroy inició la defensa de la chaqueta verde en Georgia (Estados Unidos) como colíder junto al estadounidense Sam Burns, ambos con 67 golpes, 5 bajo el par.

El estadounidense Scottie Scheffler se situó a 3 golpes del liderato, mientras que Rahm firmó una jornada desastrosa y se encuentra a 9 impactos. Por su parte, Sergio García terminó al par del campo, a 5 golpes de la cabeza.

McIlroy, que completó el Grand Slam con su triunfo en el Masters de 2025, firmó una tarjeta muy sólida con 6 birdies y un único bogey, en el tercer hoyo, al poco de iniciar su recorrido.

El norirlandés, de 36 años, fue prácticamente a la par de Burns, que terminó la jornada con un eagle en el segundo hoyo, cuatro birdies y un bogey, en su caso en el sexto hoyo.

La debacle de Jon Rahm

El campeón de 2023 no pudo hacer bueno su papel entre los favoritos. El de Barrika tuvo un estreno para el olvido tras firmar una tarjeta de 78 golpes (+6), a 11 de los líderes, quedando prácticamente sin opciones. Todo le salió mal al vasco, con 4 bogeys, un doble bogey en el hoyo 13 y con un putt muy impreciso, con varias oportunidades claras de birdie que se le escaparon.

Viendo que el torneo se le escapaba a las primeras de cambio, Rahm mostró su frustración tras desperdiciar una nueva oportunidad de birdie en el hoyo 15, llegando a poner los ojos en blanco. El de Barrika, ahora mismo en la posición 73 de la clasificación, está obligado a reaccionar este viernes para no quedarse fuera del corte, reservado a los 50 primeros.

"Va a ser una batalla mucho más cuesta arriba a partir de ahora, pero tendré que salir mañana y probablemente firmar algo en los 60 (golpes) para tener opciones de superar el corte y darme una oportunidad el fin de semana. Lo he hecho algunas veces, pero sigue siendo una faena estar en esta situación, necesitar un esfuerzo enorme en los próximos dos días para tener opciones de, quizá, aspirar a algo. Es frustrante", comenta en declaraciones a los medios estadounidenses

Sergi García y José María Olazabal mantiene el tipo

Sergio García, campeón en 2017, completó el recorrido en par y terminó a cinco golpes de Burns y McIlroy, como el mejor representante del LIV Golf, el circuito saudí. El castellonense firmó dos birdies y dos bogeys.

Por su lado, el vasco José María Olazábal, campeón en 1994 y 1999, se sitúa con +2, a siete golpes del liderato. Empezó con buen pie, con birdies en el dos y el tres, pero firmó un final complicado, con bogeys en el 14 y el 16 y un doble bogey en el 15.