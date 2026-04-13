Jon Rahm se fastidia en el Masters de Augusta y Rory McIlroy lo festeja: "No lo puedo creer"

El golfista norirlandés resiste en la última jornada y repite título en el Masters de Augusta 2026

Tras su mal sábado, Rory McIlroy se repuso y aguantó el avance del número uno Scottie Scheffler para hacerse, por segundo año consecutivo, con el Masters de Augusta, el primero de los cuatro Majors del año. Desde que lo lograra Tiger Woods en 2002, McIlroy se convirtió en el primer jugador que repetía triunfo en el Augusta National y se enfundaba la chaqueta verde.

El norirlandés terminó el torneo con un acumulado de -12, un golpe por encima del estadounidense Scottie Scheffler, que había ido a más tras dos primeros días discretos, que partía el domingo a cuatro golpes de la cabeza y que casi logra una remontada histórica.

"No puedo creer que haya tardado 17 años en conseguir una chaqueta verde y ahora tenga dos seguidas. Creo que toda mi perseverancia en este torneo a lo largo de los años ha empezado a dar frutos", aseguraba Rory McIlroy, que se permitió bromear con la chaqueta puesta. "Me sigue quedando bien, lo cual es de agradecer", indicaba.

El golfista europeo ha vivido un vaivén histórico en estos cuatro días. Tuvo la mayor ventaja de un líder tras dos jornadas, ya que el viernes sacaba seis golpes a sus perseguidores. Perdió su ventaja en tan sólo 12 hoyos el sábado. y, luego, aguantó esa primera plaza el domingo cuando más igualdad y nervios se vivían. "Quería volver aquí y demostrar que lo del año pasado no fue una casualidad", sentenciaba Rory McIlroy, quien reconocía que había sido "un fin de semana duro" y, por eso, se mostró contento de "haber aguantado y sacado el trabajo adelante".

Tras McIlroy y Scheffler, a dos golpes del campeón, acabaron los estadounidenses Henley y Young y los británicos Halton y Rose.

Jon Rahm, molesto con el Masters, feliz con el final

En cuanto al final de los españoles, Jon Rahm cuajó su mejor jornada el último día, pero sus cuatro bajo el par del campo sólo le permitieron para finalizar el 38º, con un golpe sobre el par del campo. "Malo, bastante malo. Son tres años seguidos llegando al domingo sin opciones de nada. Me fastidia terminar el torneo sobre el par", indicaba el golfista vasco.

"No hay nada bueno que decir de esta semana. No es para lo que se entrena. A uno le gustaría tener opciones de ganar, o al menos de salir cerca de los líderes, pero terminar antes de que ellos salgan fastidia bastante", sentenciaba Rahm.

Pese a ello, el León de Barrika sí quedó contento con la última jornada. "Ha sido un gran día de golf. Ojalá poder empezar así el año que viene", concluía.

Sergio García, por su parte, recibió una amonestación que le relegó a una de las últimas plazas, con nueve sobre el par.