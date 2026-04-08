Masters de Augusta 2026: fechas, horario, favoritos y dónde ver por TV y online el primer Major de la temporada

Jon Rahm, Sergio García y José María Olazábal son los tres españoles que compiten en un Masters de Augusta 2026 donde no estará Tiger Woods

El primer Major de la temporada 2026, el Masters de Augusta, arranca en el Augusta National y allí se reunirán los mejores golfistas del mundo, sin un Tiger Woods que ha sido noticia recientemente por un percance que provocó un accidente automovilítico, por el que fue detenido, y con la presencia de tres españoles: Jon Rahm, Sergio García y José María Olazábal.

Del 9 al 12 de abril, el mítico campo norteamericano abre sus puertas para que Rory McIlroy defiende la chaqueta verde que al fin pudo ponerse la pasada temporada y a la que aspiran los ganadores de los dos años precedentes, el número uno del mundo Scottie Scheffler y el golfista vasco Jon Rahm, que se hizo con la victoria en 2023, justo antes de dar el salto al LIV Golf.

De hecho, tanto Rahm como los otros dos españoles, García y Olazábal, saben lo que es ganar este torneo. En este caso, Rahm llega como referente y más en un año en el que está jugando muy bien y comanda, pese al empuje de Bryson DeChambeau el ránking del LIV Golf.

Favoritos para ganar el Masters de Augusta 2026

Dos nombres sobresalen entre los favoritos en el Masters de Augusta 2026. Uno es el campeón, el norirlandés Rory McIlroy, y el otro el número uno y vencedor en 2024, el norteamericano Scottie Scheffler.

Luego viene un amplio grupo en el que están los dos líderes del LIV Golf, Jon Rahm y Bryson DeChambeau, así como los norteamericanos Cameron Young y Xander Schauffele, los británicos Tommy Fleetwood y Matthew Fitzpatrick, el sueco Ludvig Aberg o el australiano Cameron Smith.

Fechas y horarios del Masters de Augusta 2026

El Masters de Augusta 2026 arranca el jueves 9 de abril y acaba el domingo 12 del mismo mes. Jueves y viernes tiene lugar las primeras rondas y los dos últimos días, ya con un número reducido de jugadores, los golfistas restantes se jugarán el título.

Estos son los horarios -hora peninsular española- del Masters de Augusta 2026:

Jueves 9 de abril (Primera ronda) - Desde las 15:15 horas

Viernes 10 de abril (Segunda ronda) - Desde las 15:15 horas

Sábado 11 de abril (Tercera ronda) - Desde las 18:00 horas

Domingo 12 de abril (Ronda final) - Desde las 18:00 horas

Donde ver por TV y online la edición 2026 del Masters de Augusta

Movistar tiene los derechos en España de los Majors de golf y, por ello, se podrá ver íntegramente en alguno de sus dos canales especializados este primer Major de la temporada. En su caso, los canales son M+ Golf y M+ Golf 2. Así mismo, también se podrá seguir en las diferentes aplicaciones disponibles en esta plataforma.

En ESTADIO Deportivo le daremos buena cuenta de todo lo que ocurra en el Augusta National durante estos días.