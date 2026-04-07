Jon Rahm, sobre sus opciones de ganar este Masters de Augusta: "Haber ganado ya este torneo me da una tranquilidad"

El golfista español llega mejor que en las dos últimas ocasiones y en el Top-30, merced a los puntos sumados este año en el LIV Golf

Jon Rahm regresa al Masters de Augusta a partir de este jueves, pero lo hace de forma muy diferente a como lo hizo en los dos años precedentes, sus dos primeras temporadas en el LIV Golf. Lo hace en un buen momento, como líder de su circuito, cerca de arreglar sus problemas con el DP World Tour y como 30 del mundo.

El hecho de que este año puntúen los 10 primeros de cada torneo en el LIV Golf le ha hecho subir posiciones hasta el punto de que, en tan sólo unos pocos torneos, Jon Rahm ha podido pasar de estar fuera del Top-100 al Top-30 en el que se encuentra actualmente.

No ha sido lo único que le ha beneficiado. El hecho de que, para lograr esa puntuación, el LIV Golf haya pasado a 72 hoyos y a cuatro vueltas le ha igualado con el resto de torneos, incluidos los Majors, por lo que está más acostumbrado a jugar de nuevo de jueves a domingo, como le va a ocurrir en el Masters de Augusta 2026.

Los cambios en el LIV benefician a Rahm

"Jugar cuatro vueltas ahora en el LIV me viene bien. Cuando eran sólo tres podías llegar a pensar en un momento dado que la semana en algunos torneos se te hacía larga, pero yo siempre he preferido cuatro días", afirma un Rahm que llega con confianza porque sabe a lo que se enfrenta. "Haber ganado ya este torneo me da una tranquilidad que no tenía cuando no había pasado. Para darte ciertas opciones hay que jugártela en algunos golpes. Es lo que hay y es parte del Masters, de cada grande del golf", explicó.

El golfista vasco también llega con confianza por otro motivo, porque está cerca de alcanzar un acuerdo con el DP World Tour que le permitiría olvidarse de los tribunales y poder optar a la Ryder Cup del próximo año sin tener que pasar por lo mismo que en 2025. "Seguimos conversando con el DP World Tour e intentando encontrar la solución que mejor funcione. No me parecía que recurrir a la vía legal y acudir a los tribunales fuera beneficioso para nadie", señala antes que nada.

La única exigencia que pone ahora Rahm es que sólo le permitan jugar cuatro torneos y no seis como está pidiendo el 'Circuito Europeo'. "Como hasta septiembre no tengo previsto acudir a torneos como el Open de España, el Dunhill y otros, pues no estoy muy preocupado. Pero creo que se va a solucionar. Yo ya he hecho concesiones en algunos aspectos. Quiero seguir apoyando el circuito europeo. Vamos a solucionarlo y todo saldrá bien", añade el español.

Jon Rahm, centrado en el Masters de Augusta

Con eso, ya sólo quiere centrarse en el Masters de Augusta 2026 y volver a verse las caras con Scottie Scheffler, con Rory McIlroy y con esos rivales con los que no se ve tan a menudo desde que se fue al LIV. "No creo que esta sea la semana para estar hablando de esto, siendo el primer 'Major' del año y con lo importante que es esto para el golf en general y para todos nosotros", señalaba un Rahm que defiende lo difícil que es repetir victoria en Augusta.

"Es muy difícil. Sólo hace falta ver los pocos que lo han conseguido en la historia y especialmente después de los 70, luego de la época de Nicklaus, Palmer y Player que se repartieron muchas. Al ser el mismo escenario, muchos jugadores ya saben cuál es el plan para jugar este campo a un gran nivel. Porque lo han visto muchos años por la tele y luego han aprendido in situ a jugar con los contornos de los greenes", asegura el español, que llega muy tranquilo con lo que ha hecho hasta ahora.

"Con lo que he conseguido ya en el golf me podría morir bastante tranquilo. De los dos grandes que me quedan, si me dices uno, pues el Open Británico es el que más me seduce, aunque a la idea de cerrar el 'Grand Slam español' con el PGA tampoco le hago ascos", afirma Jon Rahm ante los periodistas presentes en el campo de Augusta.