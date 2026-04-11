Jon Rahm respira en el Masters de Augusta

El León de Barrika logra salvar el corte in extremis con una segunda jornada en la que rebajó el par del Augusta National

Veinte hoyos en el Augusta National ha necesitado Jon Rahm para estrenar su cuenta de 'birdies'. El golfista español reaccionó tras su peor actuación en todos los años que lleva jugando el Masters de Augusta, pero sólo le sirvió para pasar el corte del primer Major de la temporada de forma ajustada.

Con un -2 en esta segunda jornada, el León de Barrika ha acabado con cuatro golpes sobre el par del campo y ha podido entrar en el selecto grupo que se jugará el torneo en las dos últimas jornadas. No obstante, sus opciones de pelear por llevárselo por segunda vez son nulas, ya que se encuentra a 16 hoyos de su amigo Rory McIlroy, vigente campeón y líder tras las dos primeras jornadas.

"A ver si puedo seguir jugando mejor el fin de semana. A ver si me acerco al par y hago una vuelta abajo el domingo. Un top diez es asequible", señaló Jon Rahm, que ha dejado claro cuál es el objetivo que se ha marcado en el Masters de Augusta 2026 para las dos últimas jornadas.

Rahm se olvidó de la desastrosa jornada del jueves, en la que acumuló seis golpes sobre el par y empezó con dos birdies en los hoyos 2 y 4. Luego, hizo un bogey en el 9 que pudo costarle muy caro, ya que le había dejado fuera del corte, pero se rehizo y sumó otro birdie el hoyo 16 que le permitió entregar una tarjeta de dos bajo par y salvar el corte.

Mal día de Sergio García, que salva el corte

El que también lo salvó fue Sergio García, pese a la mala jornada sufrida en el Augusta National, donde acabó con tres goles sobre el par del campo. El castellonense Sergio García hizo tres bogeys consecutivos en los hoyos 3, 4 y 5, a los que siguieron dos birdies y un doble bogey en el penúltimo hoyo. El hecho de haber logrado el par del campo el primer día le ha permitido también superar el corte y está un golpe por delante de Rahm en la clasificación.

"Las sensaciones siguen siendo muy malas. He dado golpes muy malos. Si no le pego bien al 'drive', mi juego entero se viene abajo. Me quita confianza", reconoce Sergio García.

Quien no pudo pasar ese corte pese al buen primer día fue Txema Olazábal, que vivió una dura jornada del viernes, en la que acabó con +7 para un total de +9 en el global de su actuación. El golfista vasco, doble campeón en Augusta en 1994 y 1999, se despidió tras dejar buenas sensaciones en el arranque e ir de más a menos en su participación.

Rory McIlroy se escapa claramente

En cuanto a la lucha por el título, el vigente campeón Rory McIlroy ha tomado ventaja y se ha escapado claramente al frente de la clasificación en el ecuador del torneo. el norirlandés saca seis golpes de ventaja a sus perseguidores y aparece como claro favorito a revalidar el torneo y seguir vistiendo la chaqueta verde.

McIlroy firmó una gran racha final de seis birdies, cuatro de ellos de manera consecutiva en los últimos cuatro hoyos, y completó una ronda brillante de 65 golpes (-7), mejorando los 67 golpes del jueves para un acumulado de -12

Eso le ha permitido dejar atrás al estadounidense Sam Burns, con quien compartió el liderato en la primera jornada, así como del también estadounidense Patrick Reed. Ambos están con un -6. Les siguen el irlandés Shane Lowry y los ingleses Justin Rose y Tommy Fleetwood, con -5.