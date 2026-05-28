Sevilla ya vive la Copa del Mundo de Remo

Con el inicio de los entrenamientos oficiales, la Copa del Mundo de Remo de Sevilla echa a andar y este fin de semana hará protagonista a la capital hispalense y al Guadalquivir

La Copa del Mundo de Remo reúne en Sevilla este fin de semana, del 29 al 31 de mayo, a más de 800 participantes, entre ellos 499 deportistas, representando a 37 países de Europa, América, Asia y Oceanía, y ha vivido su pistoletazo de salida con el arranque de los entrenamientos oficiales.

Un total de 215 tripulaciones se han inscrito finalmente para esta primera prueba de la Copa del Mundo. Trece años después de que la capital hispalense albergara el Europeo de 2013 vuelve a situar a Sevilla en la primera línea del remo internacional.

La edición de Sevilla será la primera prueba del calendario internacional 2026 y abrirá oficialmente la temporada. Será una gran piedra de toque de cara a los dos grandes eventos de la temporada, el Campeonato de Europa de Varese y el Campeonato del Mundo de Amsterdam, a celebrar a finales de julio y agosto, respectivamente.

“Sevilla se convierte durante estos días en la capital mundial del remo donde los aficionados de este deporte van a disfrutar de los mejores remeros del mundo compitiendo en un campo de regatas único, que reúne las mejores condiciones para este deporte y transcurre por un río cargado de historia en pleno casco urbano de una de las ciudades más bonitas del mundo”, afirmaba el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, sobre este evento que pondrá a Sevilla, una vez más, en el mapa mundial.

En este sentido, el alcalde ha mostrado su satisfacción porque “el trabajo conjunto que venimos realizando desde las instituciones está dando resultados". "Pruebas como esta Copa del Mundo contribuyen a potenciar la marca Sevilla y posicionar a nuestra ciudad en el lugar que debe estar por las características, recursos y solvencia demostrada a la hora de organizar grandes eventos”, añade Sanz.

Andalucía vuelve a tener presencia en remo

Esta prueba supone el regreso de Andalucía al primer nivel internacional del remo, tras la celebración en el CEAR La Cartuja del Campeonato del Mundo de 2002 y el Europeo de 2013; y forma parte de una estrategia institucional para consolidar nuevamente a Sevilla como referencia mundial de este deporte.

El canal del Guadalquivir ofrece más de 6 km de aguas tranquilas, siendo una de las instalaciones de referencia internacional para el remo de alto rendimiento. Como primera regata de la temporada internacional de remo, Sevilla ofrece a las tripulaciones no solo la oportunidad de poner a prueba su velocidad contra los mejores del mundo, sino también de generar impulso de cara a los próximos meses.

Sevilla tendrá una gran cobertura mediática

En cuanto a la repercusión en la ciudad, la organización estima un mínimo de 3500 pernoctaciones, ya que a los 800 participantes procedentes de fuera se calcula una media de 4 noches, ya que los entrenamientos oficiales se celebran durante el miércoles 27 y jueves 28 de mayo, mientras que la competición comenzará el viernes 29 y se prolongará hasta el domingo 31 de mayo.

La Copa del Mundo contará con un gran despliegue para la cobertura mediática y la producción de la señal de televisión contará con 12 cámaras y dos drones. Numerosos países tomarán la señal internacional para la retransmisión del evento, que también será retransmitido por streaming y se podrá ver a través de la página web de World Rowing, que estima una cifra de 100 horas de retransmisión global.

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