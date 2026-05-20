Sevilla, lista para ser en centro mundial del remo con su Copa del Mundo

El Guadalquivir acoge del 29 al 31 de este mes de mayo la primera prueba de la Copa del Mundo de Remo 2026

El río Guadalquivir, a su paso por Sevilla, albergará del 29 al 31 de este mes de mayo la primera prueba de la Copa del Mundo de Remo 2026, que reunirá a 499 deportistas de 37 países distribuidos en 215 tripulaciones.

Esta primera prueba de la Copa ha sido presentada este miércoles en la capital andaluza, que recibe la competición veinticuatro años desde de que acogiera el Campeonato Mundial de Remo de 2002 y trece desde que fuera sede de otra prueba de la Copa del Mundo, la de 2013.

Esta reunión tendrá como núcleo de operaciones el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de Remo y Piragüismo de La Cartuja, con un recorrido natural de seis kilómetros que atraviesa el corazón de la ciudad y conocido por sus aguas tranquilas y sus condiciones de regata fiables.

Patricia del Pozo ensalza la situación de Sevilla

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha destacado en la presentación que esta competición “vuelve a posicionar a Sevilla en el circuito internacional de este deporte, reuniendo más de 500 deportistas procedentes de 37 países”.

En este sentido, Del Pozo, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, destacó el papel que han desempeñado todas las instituciones, federaciones española y andaluza y, por supuesto, los clubes de remo en la comunidad andaluza, que gozan de un prestigio reconocido a nivel nacional desde hace años, para que este evento regrese a Andalucía.

La titular de Deporte resaltó también el protagonismo del CEAR La Cartuja en el evento, “una instalación deportiva reconocida a nivel mundial, donde se concentran y entrenan de manera habitual los equipos nacionales españoles de diferentes categorías, así como deportistas de otros países, por las excelentes condiciones del complejo sevillano, las bondades del Guadalquivir para su práctica y la climatología de la capital andaluza durante gran parte del año”.

José Luis Sanz da valor al Guadalquivir

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, resaltó que “del 29 al 31 de mayo Sevilla se convierte una vez más en capital mundial del deporte con la celebración de la Copa del Mundo de Remo 2026, un acontecimiento de máximo nivel que va a reunir en nuestra ciudad a más de 500 remeros de 37 países consolidándonos como sede grandes citas deportivas internacionales”.

El alcalde ha destacado el escenario en el que se desarrolla la prueba, “el río Guadalquivir es un campo de regatas único en el mundo, que reúne las mejores condiciones para la práctica de este deporte, que ha hecho que se convierta todo el año en punto de destino para los mejores profesionales de este deporte y que ofrece algo inigualable, competir en un río cargado de historia en pleno casco urbano de una de las ciudades más bonitas del mundo”.

Sevilla, punto de partida hacia el Europeo y el Mundial

Como primera regata de la temporada internacional de remo, Sevilla ofrece a las tripulaciones no solo la oportunidad de poner a prueba su velocidad frente a los mejores del mundo, sino también de ganar impulso para los próximos meses, según se destacó durante la presentación del evento.

La Copa del Mundo de Remo se celebra desde 1997 y forma parte del circuito oficial internacional de World Rowing. Incluye las 12 clases olímpicas y sirve como preparación para Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos. La de Sevilla será la primera de las que se celebren este año, siendo la segunda en Plovdiv (Bulgaria) del 12 al 14 de junio y la tercera en Lucerna (Suiza) del 26 al 28 de junio. Se trata de tres días de competición más dos días previos de entrenamientos oficiales.

Será una gran piedra de toque de cara a los dos grandes eventos de la temporada, el Campeonato de Europa de Varese y el Campeonato del Mundo de Amsterdam, a celebrar a finales de julio y agosto, respectivamente.