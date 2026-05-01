Sevilla celebra con éxito el Campeonato de Andalucía de natación en aguas abiertas

Unos 350 nadadores se han dado cita en las aguas del río Guadalquivir para competir tanto en categoría absoluta como en la de máster

Sevilla ha acogido durante la jornada de hoy una sesión muy especial para la natación andaluza, contado con la presencia de destacadas autoridades, como la del alcalde de Sevilla.

José Luis Sanz ha estado presente esta mañana en un Club Náutico Sevilla que ha acogido el Campeonato de Andalucía de Natación de Aguas Abiertas, en el que participan unos 350 nadadores.

Durante la jornada de mañana se ha disputado la competición en categoría absoluta y durante la de la tarde se celebrarán las categorías máster, que congregan a más de 200 participantes.

La Federación Andaluza de Natación ha elegido al Club Náutico Sevilla como sede de este evento por su experiencia en la organización de competiciones en aguas abiertas, como el evento Brazadas Solidarias.

El alcalde de Sevilla ha destacado que “tenemos la mejor lámina del río del mundo, un espacio insuperable para la practica del deporte de más alto nivel”.