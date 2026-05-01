30 aniversario

Sevilla celebra con éxito el Campeonato de Andalucía de natación en aguas abiertas

Unos 350 nadadores se han dado cita en las aguas del río Guadalquivir para competir tanto en categoría absoluta como en la de máster

Sevilla celebra con éxito el Campeonato de Andalucía de natación en aguas abiertas

José Luis Sanz saluda a una de las participantes.@CNauticoSevilla

Alberto GálvezAlberto Gálvez 1 min lecturaSin comentarios

Sevilla ha acogido durante la jornada de hoy una sesión muy especial para la natación andaluza, contado con la presencia de destacadas autoridades, como la del alcalde de Sevilla.

José Luis Sanz ha estado presente esta mañana en un Club Náutico Sevilla que ha acogido el Campeonato de Andalucía de Natación de Aguas Abiertas, en el que participan unos 350 nadadores.

Durante la jornada de mañana se ha disputado la competición en categoría absoluta y durante la de la tarde se celebrarán las categorías máster, que congregan a más de 200 participantes.

La Federación Andaluza de Natación ha elegido al Club Náutico Sevilla como sede de este evento por su experiencia en la organización de competiciones en aguas abiertas, como el evento Brazadas Solidarias.

El alcalde de Sevilla ha destacado que “tenemos la mejor lámina del río del mundo, un espacio insuperable para la practica del deporte de más alto nivel”.

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email